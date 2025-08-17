Finalmente se conoció quienes serán los candidatos de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de San Juan. El partido del actual presidente de Argentina y presidido por el diputado nacional José Peluc tendrá al jefe del INV al frente, Abel Chiconi. Quienes lo acompañarán serán Cristina Tejada Heredia y Juan Sancassani.

Quien lleva a cargo el INV, Chiconi, es una persona que ha entablado una buena relación con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, quien destacó la labor del joven enólogo en la desburocratización del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Fue la gran sorpresa de esta designación de candidatos ya que, quienes sonaban para ocupar este puesto eran Martín Turcuman y Darío Peña.

La segunda de LLA en estas legislativas será la abogada Cristina Tejada Heredia. No ocupa actualmente ningún cargo público y se unió a La Libertad Avanza en el año 2023, cuando se realizó la campaña electoral que dio a José Peluc y Bruno Olivera como representantes sanjuaninos en la Cámara Alta y Baja del Congreso. Con raíces en LLA, su sentido de pertenencia fue lo que le permitió ganar la pulseada frente a otros nombres como el de Raverta, que responde a Bullrich.

Por último, el tercer nombre que apareció en la lista es el de Juan Sancassani, conocido en el mundo político, pero en el bloquismo. Sancassani fue quien estuvo a cargo de Defensa al Consumidor en la gestión de Sergio Uñac. Candidato a intendente de Santa Lucía por el partido estrella, decidió alejarse del mismo y su pase no pasó desapercibido. Recibió criticas de quien fue su compañero, Luis Rueda, quien atribuyó su traspaso a no tener un cargo dentro del bloque.