Se picó en la sesión: Rueda ‘mandó al psicólogo’ a otro diputado

Los disturbios ocurridos la semana pasada en las afueras del Congreso de la Nación en el marco de una marcha de jubilados con apoyo de hinchas de fútbol y que terminó con un fotógrafo herido de gravedad, con pérdida de masa encefálica, tuvo su eco en la Legislatura provincial en la tercera sesión extraordinaria. En un intenso debate y cruces de los integrantes de distintos bloques, el bloquista Luis Rueda se cruzó con el peronista Leopoldo Soler y ‘lo mandó al psicólogo’.

La diputada por el departamento Rawson, Sonia Ferreyra, perteneciente al Bloque Justicialista presentó un proyecto de declaración en el que se repudiaba el accionar de las fuerzas de seguridad en el acontecimiento mencionado. Pero el proyecto de la legisladora fue agregado en el inicio de la sesión y no acordado en la reunión de comisión permanente que hubo el martes último.

Distintos legisladores peronistas aprovecharon la alocución para criticar la situación, empezando por la defensa de los jubilados y luego repudiando el accionar de las policías (Ciudad y Federal), Gendarmería y Prefectura.

La defensa del diputado libertario Fernando Patinella no se hizo esperar y llegó al instante. El único representante de este sector, defendió el operativo policial y tuvo palabras en referencia a las jubilaciones. Allí sostuvo que no estaba acordado tratar este proyecto, a lo que el presidente de la Cámara, Fabián Martín, aclaró que no había sido acordado porque nada había sido presentado, sino que se agregó en la jornada de este jueves.

Desde el arco de Producción y Trabajo los legisladores se mostraron en contra de la posición y el diputado Gustavo Usín cruzó al bloque peronista mencionando que hay una noticia en la que la intendenta Rosas de Caucete cerró el área de Adultos Mayores, lo que ocasionó la respuesta del diputado Emilio Escudero de aquel departamento, que lo invitó a Caucete.

Luis Rueda, presidente del Bloque Bloquista, mostró malestar por la forma en la que se volcó la discusión del debate, dado que no tenían en cuenta desde el oficialismo (su bloque hoy se presenta como aliado), que se iba a poner sobre la mesa.

‘El trabajo en labor parlamentaria es para establecer algunos temas. No entiendo cuál es la idea de ocultar algunas cuestiones que se van a tratar dos días después’, dijo en alusión a que la reunión en la que acuerdan los temas a tratar se da los martes previos a la sesión.

‘Parece que algunos bloques ocultan lo que van a querer tratar para traerlo estudiado al tema, traer información. Me parece muy bien que la diputada Fernanda Paredes traiga información sobre la situación de los jubilados. Estaría bueno que saber que se van a tratar estos temas para poder aportar más ideas desde lo demás bloques. No es que no se discuta políticamente, pero lo discutamos todos con la misma herramienta, porque, así como el diputado Herrero (Mario) sabía que lo iban a tratar hoy y el resto de los integrantes de ese bloque, nosotros no. Y nos hubiera gustado aportar muchas cuestiones sobre la situación de los jubilados que es desde hace mucho tiempo’, dijo Rueda y añadió ‘no entiendo por qué ocultar’.

Luego, el diputado por Ullum y socio del Bloque Justicialista, Leopoldo Soler se expresó sobre el proyecto y lanzó dardos contra el presidente del bloquismo. ‘Escuchando a los diputados sobre este tema tan urticante, me preocupa que el diputado Luis Rueda no esté informado lo suficiente sobre la situación palmaria, práctica, evidente sobre lo que le pasa a nuestros jubilados. Me preocupa que se puedan buscar excusas tan banas como que no han tenido acceso a la lectura del proyecto, en tanto pudieron pedirla en el recinto. Aquí lo que estamos repudiando las agresiones hacia la manifestaciones legítimas’, dijo el ullunero.

La chispa entre Soler y el bloquista quedó encendida y fue el momento en el que Rueda le respondió con dureza, lo que motivó el murmullo y todo el recinto, inclusive hasta la sonrisa marcada en el rostro de quien comandaba la sesión.

‘Primero le comento que se la situación de los jubilados, mi mamá hace dos meses que ha fallecido siendo jubilada con la mínima y se que no le alcanzaba ni para los medicamentos, gracias por recordármelo, diputado’, comenzó diciendo Rueda.

Y el bloquista siguió: ‘Segundo, si está enojado por algunas votaciones anteriores y ahce siempre menciones a este bloque, la verdad tendría un problema de psicólogo no político’, lo que disparó el murmullo en todo el hemiciclo.

De inmediato la diputada Graciela Seva, del ala giojista, pidió seguir con la sesión y dijo que ‘esto no es una mesa de café, presidente’ a lo que Rueda le respondió: ‘Diputada, en otras ocasiones usted también ha gritado en esta Cámara’.

El vicegobernador, Fabián Martín, ordenó la sesión y Rueda pudo terminar de hablar en una sesión en la que predominaron las chicanas y el proyecto se aprobó con 17 votos positivos del justicialismo, 1 voto negativo de Patinella y 14 abstenciones realizadas por el bloque oficialista, además de 3 legisladores ausentes.