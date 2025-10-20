El Ministerio Público Fiscal de San Juan continúa sin titular desde el fallecimiento de Eduardo Quattropani, ocurrido el pasado 21 de julio, y la Corte de Justicia deberá ahora definir una nueva subrogancia. De acuerdo con la normativa vigente, el máximo tribunal tiene la potestad de designar a un responsable interino hasta que la Cámara de Diputados realice el nombramiento definitivo.

El reglamento interno del Ministerio Público había establecido, mediante sorteo, que el fiscal Daniel Galvani asumiera temporalmente la conducción del organismo, situación que se mantuvo antes y después del fallecimiento de Quattropani. Sin embargo, ese mandato provisorio tenía una duración máxima de 90 días, plazo que vence en los próximos días.

Ante el fin del período legal de la subrogancia, la Corte de Justicia resolvió extender la designación de Galvani como fiscal general interino. Según publicó Diario de Cuyo, la acordada ya cuenta con la firma de la presidenta Adriana García Nieto y de los ministros Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur, Guillermo De Sanctis y Juan José Victoria.

De esta manera, Galvani seguirá al frente del Ministerio Público Fiscal en forma administrativa, garantizando la continuidad institucional hasta que el Poder Legislativo provincial determine quién será el nuevo titular del organismo.

Los tiempos legales

El Consejo de la Magistratura tenía el plazo de 90 días para definir la terna y así lo hizo, pues la semana pasada envió los nombres de los tres candidatos definitivos a asumir en ese cargo. Es ahora la Cámara de Diputados la que deberá continuar con el proceso de designación.

Lo que se sabía de antemano era que el nombramiento iba a quedar para después de las elecciones de este 26 de octubre y así será. Sin los tiempos administrativos posibles, la comunicación del Consejo debe tomar estado parlamentario en la próxima sesión que tendría lugar la semana próxima.

La terna deberá pasar a comisión y los legisladores convocar a los tres ternados para tomar las tradicionales entrevistas. Luego de esto, la designación bajará al recinto para que los diputados procedan con la designación que pondrá nuevamente titular al MPF.