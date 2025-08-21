La larga espera de los agentes penitenciarios recientemente egresados está llegando a su fin. En septiembre, un total de 120 efectivos se incorporarán al Servicio Penitenciario de San Juan para desempeñarse en el nuevo sector del penal de Chimbas, cuyas obras se encuentran en la recta final.

“Primero deben culminar los trabajos de infraestructura, ya que las incorporaciones están previstas para esa nueva área”, explicó el secretario de la Gobernación, Emilio Achem, en diálogo con el medio Diario Huarpe.

El decreto de nombramiento ya se encuentra listo, y apenas concluida la construcción, los nuevos penitenciarios podrán asumir sus funciones. Hasta ahora, la capacidad de las instalaciones actuales imposibilitaba su ingreso.

El nuevo pabellón, que ampliará la capacidad del complejo en más de 230 plazas, permitirá mejorar las condiciones de alojamiento de los internos y reforzar la seguridad del establecimiento.