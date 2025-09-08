El día después de la abultada derrota de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires, los análisis y especulaciones hacia octubre se dispararon. Según un estudio realizado por la consultora Ethos, en San Juan se estaría dando un empate técnico, en el que, con un 34%, el frente Por San Juan sacaría ventaja respecto al 30% de los votos que sacaría Fuerza San Juan.

Los datos recabados por esta consultora, que fueron comentados por el analista político Gastón Díaz en el programa Mira Quien Habla, aseguran que Fabián Martín tiene ventaja sobre Cristian Andino, por lo que lejos está de darse un escenario de tercios. Si se da este resultado, LLA sacaría solo el 15% de los votos, quedando muy relegado en la discusión, significando otro duro golpe para el gobierno nacional.

Igualmente, desde Ethos aseguraron que aún hay un 40% del electorado sanjuanino que no decidió su voto, mientras que un 12% que ya decidió no ir a votar. "El dilema estará en donde irán los votos de los indecisos", precisó Díaz.

Sobre la pobre elección de LLA en San Juan que presagia Ethos el 26 de octubre, el 15% se daría a una fuerte caída de imagen que tiene Milei en la provincia, además de un 70% desconfianza que tienen los sanjuaninos hacia el presidente.

El consultor político aseguró que la abultada victoria del peronismo en Buenos Aires tendrá incidencia en San Juan. "En esos últimos meses hemos venido evaluando las opiniones de los sanjuaninos, y ya no solamente la imagen, sino la confianza que tienen hacia el presidente Milei ha ido decreciendo profundamente. Por lo que, ese escenario que en su momento se creía que era de tercios, hoy estaría polarizado en la figura de Fabián Martín y Cristian Andino"

Sobre la dura derrota de LLA el domingo 7 de septiembre, Díaz expresó: "Esto ya se venía visualizando en las opiniones de los bonaerenses". Luego añadió: “En San Juan la situación no es muy distinta”