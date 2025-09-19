El senador nacional sanjuanino de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, dialogó en Jorge por la Mañana, en Canal 13 y realizó un análisis de lo que resultó la sesión en el que la Cámara Alta rechazó el veto del presidente Javier Milei a la distribución de los ATN y dijo que sabían que iba a ser un año complicado en todos los frentes.

Olivera, realizó una lectura de la crisis que atraviesa el gobierno nacional, con base en dificultades políticas y del plan económico: “Sabíamos que iba a ser un año complicado, es un año electoral y sabíamos que se iba a complicar absolutamente en todos los frentes, pero hay que rescatar y tener en cuenta que el presidente no va a cambiar su plan económico por populismo. No lo vamos a hacer, es una cereta que ya la vimos, no funcionó y termina con inflación”.

Sobre el revés que recibió en el Senado, el sanjuanino contó: “Mi voto fue a favor del gobierno, del presidente y del equilibrio fiscal. Nosotros dijimos que toda ley que no especifique el financiamiento o atente contra el déficit, no la íbamos a acompañar”.

Sobre los ATN, dijo que “requiere un análisis más profundo. Nación cuenta con un fondo que se utiliza para situaciones de emergencia, desastres naturales y la provincia no pueda hacer frente a esos gastos, entonces el gobierno utiliza ese fondo para ayudarlos. Lo que quieren los gobernadores es que ese fondo que cuenta Nación ya no lo tenga más y se reparta automáticamente junto con la coparticipación. Qué pasa si el gobierno nacional no cuenta con ese fondo y una provincia necesita ayuda, somos una nación solidaria, de algún lado le van a pedir a Nación que saque, envíe fondos y ahí es donde se atenta contra el equilibrio”.

Para el senador, el equilibrio fiscal es la defensa que tienen que hacer, siendo este el mandato y la línea que defiende el gobierno nacional que por ahora parece no hacer pie, inmersos en una crisis previa a la contienda electoral.