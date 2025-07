Sergio Guzmán: “La neutralidad internacional está mutando"

En un contexto internacional marcado por tensiones crecientes, conflictos prolongados y una diplomacia cada vez más polarizada, el politólogo Sergio Guzmán advirtió en Canal 13, que la histórica figura de la neutralidad se encuentra en plena transformación.

“Cada vez más países se involucran directa o indirectamente en conflictos globales. Lo que antes era un atributo de prestigio y jerarquía diplomática, hoy se abandona o se transforma”, planteó Guzmán en una reciente disertación.

Guzmán explicó que la neutralidad, en términos jurídicos, no es simplemente no participar en una guerra, sino una posición formal que implica deberes y derechos. “Es una situación jurídica devenida de una declaración. Yo debo manifestar que me abstengo de participar en una contienda, y con eso paso a ser un actor neutral, con obligaciones y protecciones internacionales”, explicó.

Entre las obligaciones que acarrea esa declaración, mencionó que un país neutral no puede brindar asistencia militar a ninguna de las partes, ni permitir la instalación de bases o tránsito de armamento por su territorio. “Esto fue claramente establecido en la Conferencia de La Haya de 1907”, recordó.

Sin embargo, esa concepción clásica está cediendo terreno. “Lo que vemos hoy es una ‘neutralidad cooperativa’. Por ejemplo, países como Suiza o Suecia, históricamente neutrales, ahora permiten vuelos militares de la OTAN o apoyan sanciones contra países en conflicto. Esto marca una transformación profunda”, afirmó.

“El conflicto Ucrania-Rusia aceleró la redefinición de muchas posiciones. Finlandia, que había sido neutral por décadas, ahora permite un mayor grado de cooperación militar y hasta se integró a la OTAN”, explicó.

También destacó el caso de Suiza, que desde 1815 se mantuvo rigurosamente neutral, pero hoy “apoya sanciones contra Rusia y participa en ciertas acciones internacionales, sin romper formalmente su neutralidad”.

América Latina: neutralidades distintas

Al trasladar el análisis a América Latina, Guzmán sostuvo que el continente vive su propio recorrido en torno a la neutralidad. “Costa Rica es el ejemplo más claro: no tiene ejército desde hace décadas, lo que le garantiza una posición neutral, pero también responde a su geografía y composición social”, dijo.

En cambio, países como México mantienen una postura de no intervención, aunque no necesariamente se declaran neutrales. “Hay muchas formas de abstencionismo, algunas constructivas para un lado u otro. No todos los que se abstienen son neutrales de manera formal”, explicó.

Sobre la posición argentina, el politólogo hizo un repaso histórico: “Argentina ha sido tradicionalmente neutral, pero con pragmatismo. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se declaró neutral y aprovechó para comerciar con ambos bandos, especialmente alimentos”.

Más adelante, mencionó el surgimiento de la doctrina de la “tercera posición” durante el peronismo, que buscaba autonomía frente a los bloques de poder. “Ser neutral te permite margen diplomático y comercial. Es un atributo que pocos países pueden ejercer, pero también es una herramienta estratégica”, señaló.

En la Segunda Guerra Mundial, “Finalmente, por presión internacional y su pertenencia cultural a Occidente, el país terminó involucrándose”, agregó Guzmán.

Para concluir, Guzmán fue contundente: “Sí, la neutralidad está cambiando. La diplomacia global se está rediseñando, porque el contexto actual exige definiciones. Cada vez cuesta más mantener una posición de total equidistancia”.