El senador y líder de Fuerza San Juan, Sergio Uñac, celebró la victoria de su espacio en las recientes elecciones legislativas, asegurando que la provincia "está de fiesta". Si bien reconoció el triunfo nacional de La Libertad Avanza (LLA), el exgobernador destacó que San Juan fue una de las pocas provincias en teñirse de azul.

Uñac interpretó el resultado de las urnas como un "doble mensaje" de la ciudadanía, que obliga a la dirigencia a "rectificar rumbos".

"La sociedad no está viviendo bien, hay cosas que no le han gustado y obviamente lo ha expresado a través del voto popular, que es la manera en la que se refuerza la democracia", sentenció.

El mensaje del electorado

El líder de Fuerza San Juan diferenció el mensaje nacional del provincial. En su análisis, el resultado local sirvió para marcar una postura sobre las gestiones actuales.

Uñac defendió los 20 años de peronismo en la provincia, señalando que "si bien hubo muchas cosas que ajustar y mejorar, el balance general fueron buenos años, en donde San Juan creció".

El senador fue crítico con las gestiones actuales, afirmando que "los últimos casi dos años, con el gobierno de Milei a nivel nacional, con el gobierno de Orrego a nivel provincial, hay cosas que a los sanjuaninos no les ha cerrado, no les ha gustado y se han expresado".

Felicitaciones y futuro

El senador felicitó a los candidatos de Fuerza San Juan (Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo), y también extendió sus saludos a los otros diputados nacionales electos, Fabián Martín y Abel Chiconi, por haber realizado una "importante elección".

Uñac reconoció la victoria nacional de LLA, pero puso en valor el triunfo en su provincia: "Nosotros estamos muy contentos por todo esto y estamos muy agradecidos a todos los sanjuaninos". Finalmente, hizo un llamado a continuar con la gestión: "El lunes todo continúa, hay que volver al trabajo".

El exgobernador también reveló que, tras conocerse los resultados, dialogó con importantes referentes nacionales, incluyendo gobernadores, senadores, dirigentes provinciales y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.