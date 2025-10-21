A pocos días de las elecciones legislativas, Sergio Vallejos, candidato a Diputado Nacional por Evolución Liberal, visitó el programa “Jorge por la Mañana” para exponer las principales banderas de su propuesta. Vallejos señaló que sus ejes fundamentales de acción en el Congreso serán la baja de impuestos y una ley de reforma laboral profunda, argumentando que son medidas esenciales para revertir la precarización y el estancamiento económico en Argentina.

Reforma Laboral

Vallejos puso el foco en la complejidad y el alto costo que implica la contratación formal en el país, lo que, a su juicio, fomenta el alto índice de trabajo "en negro" que afecta al sistema previsional.

"El problema acá es la cantidad de personas que trabajan en negro. Tenemos muchos argentinos trabajando en negro. ¿Qué problemas nos trae adicional? La parte previsional, no podemos recaudar plata para pagar mejores jubilaciones", afirmó. El candidato destacó que este problema se arrastra desde hace 60 años.

Su principal propuesta de reforma es bajar la carga patronal. Vallejos explicó que, además de los aportes que se retienen al empleado para su jubilación y obra social, se exige un alto porcentaje al empleador: "¿No sabes la cantidad de plata que tiene que pagar un empleador en aportes patronales?, ¿por qué?, si los aportes los hace el empleado, ¿porqué también le sacas al empleador?". Sostuvo que este costo extra se traslada al precio final del producto, encareciéndolo, lo que reduce las ventas, la inversión y la generación de empleo.

"Hay que sacar la ideología acá y poner el pragmatismo. ¿Realmente queremos que más gente entre al sector productivo en blanco?", sentenció, enfatizando la necesidad de simplificar la contratación.

Seguro de Desempleo

En un punto clave de su desmenuzamiento de la reforma laboral, Vallejos propuso un cambio en el modelo de indemnizaciones para evitar que el costo de despedir personal lleve a la quiebra a las empresas.

"Tenemos que lograr que tomar un empleado no sea un trámite de adopción de una persona", ironizó, recordando que la indemnización por despido puede ser millonaria. "Cuando vos tenes que indemnizar a 10 empleados son 50 millones, se funde la empresa", explicó.

Para contrarrestar esto, Vallejos propone extender el seguro de los trabajadores de la construcción a todos los sectores que den empleo. Bajo este modelo, cada trabajador realizaría un aporte mensual que, en caso de despido o cese de la empresa, le permitiría cobrar un seguro de desempleo hasta ser recontratado.

"Esto hace que la empresa sobreviva y para la próxima la empresa está para dar trabajo. Eso es un método que se utiliza en todo el mundo, con el que no tenes que sacrificar a la empresa" concluyó, al tiempo que apuntó a las "tantas leyes socialistas que hemos tenido" que hacen muy difícil el despido.

Finalmente, el candidato de Evolución Liberal también apuntó al porcentaje que los gremios retienen del sueldo de los empleados, incluso si estos no están afiliados.

Críticas a la conducción política

En el plano político, Vallejos no ahorró críticas hacia la actual gestión y el manejo de los proyectos legislativos.

"El presidente tiene que hablar con la oposición, no puede pegarles a los diputados y después pedirles ayuda", expresó, subrayando la necesidad de diálogo y respeto institucional para lograr acuerdos en el Congreso.

Respecto a la ley previsional, señaló que "la ley previsional debería haber sido tratada con un plan de acción", criticando la falta de planificación integral. Asimismo, vinculó directamente la situación laboral con el poder adquisitivo actual: "Hoy el sueldo no alcanza, por más buen sueldo que sea".