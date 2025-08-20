Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación promete ser el escenario de una extensa sesión en la que la oposición y el oficialismo junto a sus aliados, tendrán otra pulseada fuerte. Es que pueden rechazar vetos del presidente Javier Milei y otros golpes como avanzar en el caso $Libra. La incógnita es cómo votarán los legisladores sanjuaninos, que en ocasiones han tenido posiciones distares.

Dos de los vetos de Milei tienen que ver con un incremento a las jubilaciones mínimas y el retorno de la moratoria previsional, algo que dio de baja la administración libertaria. El otro veto presidencial tiene que ver con la Ley de Discapacidad y también la ayuda económica a Bahía Blanca tras el desastre natural vivido en la localidad meses atrás.

Pero también estará sobre la mesa lo que se conocen como los proyectos de los gobernadores. Es la iniciativa que los mandatarios provinciales ingresaron por el Senado y con los que pedían por el cambio en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la recaudación del Impuesto a los Combustibles. Dos partidas que corresponden a las provincias pero que Nación distribuía discrecionalmente en el caso de la primera, mientras que la segunda directamente se la quedaba. Y otro golpe que puede llegar a sufrir el gobierno nacional es la comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda $Libra.

Los vetos presidenciales que son los que más llaman la atención como una especie de golpe para Milei, se descarta que los diputados sanjuaninos peronistas Walberto Allende, Jorge Chica y Fabiola Aubone buscarán la baja. Acerca del proyecto de los Gobernadores, se espera que acompañen el dictamen de mayoría que emitió la oposición.

Por su parte, Nancy Picón adelantó que votará contra los vetos presidenciales, apoyando de esta forma el incremento a las jubilaciones, la moratoria y la Ley de Discapacidad. Mientras que en cuanto al proyecto de los gobernadores, acompañará un dictamen formulado por La Libertad Avanza y el PRO en el que se modifica la distribución de las partidas respecto al proyecto que había llegado desde el Senado.

María de los Ángeles Moreno, la otra legisladora nacional del bloque Producción y Trabajo junto a Picón, no brindó respuesta acerca de su postura.

Y el diputado José Peluc, que responde a La Libertad Avanza, se moverá en bloque, sosteniendo los vetos presidenciales y haciendo todo lo que su bloque proponga, en relación al proyecto de los gobernadores.

Si bien este es el escenario que se presume, el oficialismo y la oposición se preparan para una jornada que podría derivar en una nueva derrota para el Gobierno ya que por primera vez podrían ser rechazados por el Congreso, aunque también existe la posibilidad de que el Ejecutivo logre neutralizar parte de las iniciativas.

De los cuatro proyectos en discusión, la moratoria previsional es la que cuenta con menos posibilidades de prosperar. Es que el arco opositor, para rechazar los vetos necesitan dos tercios de los votos, lo que vuelve difícil revertir la decisión presidencial.