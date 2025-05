“La gente no quiere que le den, quiere que la escuchen, que le den trabajo a sus hijos, que tengan un sistema de salud que los contenga”, aseguró con autocritica Laura Seva, presidenta de la Junta del Partido Justicialista de Trinidad. En diálogo con Canal 13, Seva abordó las demandas que escucha a diario en los barrios, reflexionó sobre la autocrítica necesaria dentro del PJ y llamó a repensar la militancia política desde lo humano.

En este punto, Seva se mostró preocupada por una crisis que se percibe “en todos los niveles”, y que afecta con dureza a los sectores populares. “Hemos visitado compañeras, gestionado medicamentos, organizamos encuentros donde las vecinas se acercan a contarnos sus realidades. La mayoría no pide ayuda material, piden soluciones estructurales. Necesitan trabajo, salud, educación. Necesitan un Estado presente, pero también eficiente”, remarcó.

Entre las principales problemáticas que recoge de los vecinos, Seva enumeró la inseguridad y la falta de oportunidades para los jóvenes. “Un chico de 16 o 17 años que no estudia ni trabaja, que está todo el día en la calle, es una persona desprotegida. No alcanza con un patrullero, hace falta contención. Si no se actúa a tiempo, esos chicos terminan empujados al delito. Y no me digan que el que es delincuente lo va a ser siempre. Yo creo en que todos merecen una oportunidad", aseguró.

En esa línea, advirtió que “la gente está enojada, pero no necesariamente con la política como herramienta, sino con los políticos que no dan respuestas. Tenemos que volver a hablarle a esa gente, con proyectos concretos y acciones visibles”.

La dirigente justicialista también hizo foco en el deterioro del sistema educativo y sanitario. Contó que hay familias que no mandan a sus hijos a la escuela, o lo hacen de forma intermitente: “Hay padres que mandan dos chicos y los otros dos se quedan en casa. Antes, cuando un niño faltaba, el docente iba a su casa a ver qué pasaba. Ahora eso se perdió, y las escuelas se están vaciando”.

Sobre salud, la situación no es mejor. “Es dramático. Los hospitales están colapsados, no hay prevención, ni medicamentos. La gente va cuando ya está muy mal. Además, muchas personas perdieron el trabajo, no tienen obra social y no pueden pagar una prepaga. Entonces, ¿a dónde van? Al hospital, que no da abasto”.

Seva denunció también el desmantelamiento de programas esenciales: “Se recortaron 13 programas que tenían que ver con salud de la mujer, prevención de embarazo y otros temas claves. El Estado no está tomando el toro por las astas”.

Fragmentación interna y necesidad de reconstrucción

En cuanto al rol del PJ, Seva reconoció un proceso de fractura interna que atraviesa tanto al partido a nivel nacional como provincial. “El Partido Justicialista está fragmentado. Nos falta diálogo interno. Tenemos que sentarnos a escucharnos entre compañeros, acordar puntos comunes y salir a militar una propuesta coherente”, expresó.

“Nos hemos dado la tarea con otros presidentes de Juntas de reunirnos y trabajar en conjunto. Cristina lo dijo claramente: necesitamos una militancia política, no solo electoral. La electoral va en paralelo, pero si no reconstruimos lo social, lo comunitario, no vamos a recuperar la confianza de la gente”, agregó.

Consultada sobre las nuevas formas de militancia y el rol de las redes sociales, Seva fue clara: “Las redes son útiles, pero también son una burbuja. Hay que volver al territorio. Hasta los libertarios, en la última parte de la campaña, salieron al territorio porque las redes no alcanzaban. Nosotros tenemos que volver a caminar los barrios, mirar a la gente a los ojos y escucharla”.

La dirigente también se refirió a una situación que calificó de “lamentable” en la Cámara de Diputados de San Juan. “La semana pasada, desde el bloque San Juan Vuelve presentamos un proyecto de comunicación pidiendo al Ejecutivo que facilite los trámites de auditoría médica para personas con discapacidad. Muchos están recibiendo telegramas y no tienen medios para viajar o hacer los estudios nuevamente. El proyecto fue votado en contra. Se pararon diputados que, en teoría, dicen defender a la gente. Fue doloroso.”

Además, recordó que el mismo presidente de la Cámara había prometido que se extenderían los plazos de esas presentaciones. “No puede ser que el discurso vaya por un lado y la acción por otro. Las personas con discapacidad y sus familias no pueden seguir siendo víctimas de la burocracia. Es indignante.”

Para cerrar, Seva fue categórica: “Nos hemos equivocado en algunos puntos. No supimos leer a tiempo lo que la gente necesitaba. Pero siempre se puede volver. Siempre el peronismo ha tenido la capacidad de reconstruirse desde las bases. Solo necesitamos escuchar, organizarnos y actuar”.