Seva sobre si será candidata: "Lo definiremos horas antes del cierre de listas"

En medio del acto de conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, Graciela Seva charló con el móvil de Canal 13. La vicepresidenta del Justicialismo en la provincia, aseguró que su candidatura se definirá recién horas antes del cierre de listas. En ese sentido, sostuvo que el PJ debe conseguir primero la lista de unidad, antes que ponderar cualquier personalismo.

La diputada provincial expresó: "No sé si imaginarme en la lista. Yo lo he dicho antes, que no tenemos que tener personalismo, que ha comenzado una etapa de diálogo y nosotros tenemos que llegar a esa lista de unidad, única, consensuada con todos los sectores, con todos los espacios"

Luego añadió: "Horas antes de ese 17 de agosto seguramente vamos a tener esa lista que tanto buscamos"

"No sé si estoy en carrera”, expresó Seva. Sin embargo, luego contó que lo que busca y por lo que lucha, es por hacer sentir el lugar de la mujer justicialista. “Al lugar lo tenemos asegurado por la ley de paridad y por eso debemos de hablar no solamente de candidatos, sino también de candidatas", destacó la giojista.

El recuerdo y homenaje a Perón

Graciela Seva expresó sobre el aniversario de la muerte de Perón: “Como cada 1 de julio, primero el homenaje y luego la reflexión que nos toca. En esta actualidad su ideario, su doctrina está más vigente que nunca, ante una patria arrasada, ante una patria donde se pide un derecho solamente se contesta con represión. Es por ello, que debemos reflexionar sobre su figura y rendirle homenaje al General”