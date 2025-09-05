El candidato de Schiaretti en San Juan, Emilio Baistrocchi, quien encabeza la lista Hacemos por San Juan, perteneciente a Provincias Unidas, habló con Canal 13 San Juan y fue punzante a la hora de hablar sobre la actividad de los legisladores dentro del Congreso, apuntando directamente a Uñac y Moreno sobre su nula participación a la hora de hablar o presentar proyectos.

“San Juan ya tiene sus representantes en el Congreso. Son tres senadores y seis diputados. Lamentablemente tenemos el triste récord de tener legisladores que no han hablado una sola palabra en el tiempo que llevan, triste récord de tener legisladores que no han presentado un solo proyecto”.

Baistrocchi expresó que hay una falta de representación en las cámaras para los sanjuaninos. “San Juan no necesita candidatos que levanten la mano en función de lo que dice Cristina Kirchner o Javier Milei, sino en función de las necesidades y los reclamos que tienen los sanjuaninos”.

“No me cabe en la cabeza que los representantes, o sus miles de asesores, no se pueden sentar a leer lo que dice un proyecto, estudiarlo o presentar algo. En el oficialismo, la señora Moreno nunca habló o presentó un proyecto. Qué podemos esperar de eso”, mencionó.

Por último, hizo referencia al justicialismo y dijo que “Andino ha sido un buen intendente, pero es el candidato de Uñac, quien lleva un año y medio en el cargo y todavía no dice una palabra ni presenta un proyecto. Si votas lo mismo, tenes lo mismo”, concluyó.