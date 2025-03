Luego del revuelo en la Cámara de Diputados en los que el diputado Luis Rueda ‘mandó al psicólogo’ al legislador Leopoldo Soler por un cruce en el debate sobre un proyecto de repudio a lo sucedido en la marcha de los jubilados, el ullunero salió con los tapones de punta y dijo que ‘lo toma como de quien viene’.

El presidente del Partido Bloquista tuvo un duro cruce con el diputado ullunero. ‘Si está enojado por algunas votaciones anteriores y hace siempre menciones a este bloque, la verdad tendría un problema de psicólogo, no político’, le dijo Rueda a Soler en medio de la tercera sesión extraordinaria en la Legislatura.

Es que el diputado del bloque Mejor Nosotros, socio del Justicialista, le había dicho en su alocución: ‘Me preocupa que el diputado Luis Rueda no esté informado lo suficiente sobre la situación palmaria, práctica, evidente sobre lo que le pasa a nuestros jubilados. Me preocupa que se puedan buscar excusas tan banas como que no han tenido acceso a la lectura del proyecto, en tanto pudieron pedirla en el recinto’.

Ante este cruce, Soler salió a responderle al líder del bloquismo y dijo que ‘lo tomo como un chiste, lo tomo como de quién viene. No hay que agrandar las cosas. Tendríamos que hacer una evaluación psiquiátrica ambas partes para poder calificarnos’.

Sobre los dichos de Rueda en la sesión, Soler le bajó el tono, aunque fue más allá: ‘Directamente a esa parte la obvio porque deberíamos todos los legisladores acudir a un psicólogo. Lo propuse en mi primer mandato, que los funcionarios públicos se sometieran a un examen psicológico, como el de los camioneros, para poder conducir un vehículo. Así como los camioneros tienen que ir, yo creo que todos deberíamos ir a obtener una certificación porque nosotros no manejamos camiones, pero manejamos los destinos de los pueblos’.