La investigación por el presunto esquema de coimas en la compra de medicamentos suma un nuevo capítulo. La Justicia sospecha que Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), habría borrado conversaciones de WhatsApp con Javier y Karina Milei en los días posteriores a la filtración de los audios que lo comprometen.

La hipótesis surge del primer peritaje realizado por técnicos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), quienes lograron abrir uno de los teléfonos que Spagnuolo entregó el viernes pasado, varias horas después de que efectivos policiales comenzaran a buscarlo.

Según informaron al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, el aparato presenta mensajes borrados manualmente en la última semana, justo cuando salieron a la luz los audios en los que Spagnuolo describe un sistema piramidal de coimas que involucraría a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y a la droguería Suizo Argentina.

De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, el borrado fue selectivo y podría tratarse de chats relevantes para la investigación. Aunque aún no se encontraron conversaciones de interés, los especialistas trabajan en la recuperación de los mensajes eliminados, entre los cuales podrían aparecer intercambios con la secretaria general de la Presidencia y con el propio mandatario, a quienes Spagnuolo solía visitar con frecuencia.

Más teléfonos en la mira

El celular entregado comenzó a usarse en septiembre de 2024. En paralelo, los investigadores cuentan con otro aparato incautado en un procedimiento realizado en la casa del exfuncionario, en Pilar, pero hasta ahora no pudo peritarse por posibles daños técnicos.

Los peritajes se ampliarán también a los celulares de los demás imputados. El martes se realizaron allanamientos en Nordelta, donde se secuestraron cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de Jonathan Kovalivker, accionista de la droguería Suizo Argentina, quien abandonó el lugar al advertir la llegada de la policía.

Días más tarde, Kovalivker se presentó en tribunales con su teléfono apagado y sin proporcionar la clave, lo que obligará a los peritos a aplicar los mismos procedimientos forenses que ahora comprometen a Spagnuolo.

Fuente: La Política Online