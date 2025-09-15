En el Gobierno nacional hay creciente preocupación por un escándalo que amenaza con salpicar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Se trata del reparto discrecional de rezagos aduaneros, es decir mercadería incautada que puede ser destinada a fines sociales y que, en lugar de ir a sectores vulnerables, habrían beneficiado a dirigentes libertarios y fundaciones cercanas al oficialismo.

La distribución quedó en manos de Eduardo “Lule” Menem, hombre de confianza del oficialismo ya mencionado en otras denuncias por manejos irregulares. Entre los bienes repartidos figuran zapatillas, indumentaria, celulares, equipos electrónicos, repuestos aeronáuticos y hasta aires acondicionados.

Según reveló eldiario.ar, uno de los más favorecidos fue Mauricio Davico, ex integrante del grupo Ráfaga y actual intendente de Gualeguaychú, quien recibió 12 donaciones de mercadería. También resultó beneficiado el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, con 3.444 artículos de primera necesidad, vinculado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Pero la situación más delicada se registra en Corrientes. Allí, la Fundación Gea-Madre Tierra, Mitología Griega, conducida por familiares del diputado libertario Lisandro Almirón y creada en agosto de 2023, tras el triunfo de Milei en las PASO, recibió tres transferencias de rezagos. Entre ellas, figuran repuestos aeronáuticos, 14 aires acondicionados y más de 21.800 artículos electrónicos, a pesar de que la ONG no realiza tareas sociales sino talleres políticos.

En La Libertad Avanza temen que estas revelaciones deriven en denuncias judiciales que comprometan directamente a Karina Milei, responsable última de la Secretaría General y del uso de estos bienes incautados.

Fuente: La Política Online.