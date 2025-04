El parlamentario del Mercosur, Matías Sotomayor, reclamó públicamente este jueves que se convoque a legisladores y legisladoras del Partido Justicialista para debatir el rumbo del partido. Durante una entrevista en el programa Mirá quién habla, sostuvo que no se sintió representado por las decisiones tomadas por un grupo reducido de dirigentes.

"Le he pedido a Quiroga Moyano que convoque a los legisladores y a las legisladoras", expresó Sotomayor. En ese sentido, remarcó que esa convocatoria es necesaria para reconstruir las bases del diálogo y la unidad: “Lo que sí digo puntualmente es que es necesario que nosotros charlemos estas cosas, que se convoque a la dirigencia, que se convoque a los diputados, que se convoque a todos para saber cómo construimos esto: la unidad, las bases, el diálogo necesario. Sí siguen tomando las decisiones por la militancia y por el partido 4 o 5 y no verdaderamente. Yo no me siento representado si es así”.

El dirigente también afirmó que su sector ha intentado comunicarse con las autoridades partidarias sin obtener respuestas. “Nosotros hacemos pedido a nuestra estructura partidaria y pocas veces nos contestan”, señaló. Aclaró además que venían realizando asambleas sostenidas durante varios años, pero que en la actualidad no las han continuado por la falta de definiciones claras: “Últimamente, no la estamos haciendo porque no sabemos hacia dónde va, no hemos tenido una convocatoria”.

Sotomayor insistió en que el PJ debe definir una metodología clara para organizar reuniones y tomar decisiones colectivas. “Esta va a ser la forma que va a tener el partido para poder generar las reuniones, convocar a los compañeros, los sectores”, sostuvo.

Además, contó que hizo el pedido a Quiroga Moyano de manera personal, luego por carta y finalmente de forma pública.

Aseguró que no obtuvo respuesta de las autoridades del partido: “No he tenido ninguna respuesta. Que me digan por ahí que a algunos les molesta la forma en que yo lo planteo”.