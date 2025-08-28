Spagnuolo sobre las coimas en discapacidad: "si yo hablo, armo un quilombo"
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, analiza presentarse como “imputado colaborador” en la causa por presuntas coimas y aseguró que el Gobierno le ofreció abogados.
El escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo con la situación judicial de su extitular, Diego Spagnuolo. El exfuncionario evalúa acogerse a la figura del arrepentido y declarar como “imputado colaborador” en la causa que investiga irregularidades en licitaciones y presuntos pedidos de sobornos.
Según reveló el diario La Nación, Spagnuolo aseguró a su entorno que teme por su vida y que, antes de entregar sus teléfonos a la Justicia, borró todos los mensajes que había intercambiado con el presidente Javier Milei y con su hermana Karina.
El exfuncionario, que hoy oscila entre la furia y la decepción hacia los Milei y los Menem, lanzó una dura advertencia: “Si yo hablo, armo un quilombo padre”.
La misma publicación sostiene que, a través de un emisario, el Gobierno le habría ofrecido los servicios de los estudios de Santiago Viola y de los Anzorreguy, abogados vinculados a la familia Menem. Sin embargo, Spagnuolo rechazó la propuesta. Ambos letrados negaron cualquier contacto con el exdirector de la Andis.
Desde el círculo cercano a Spagnuolo señalan además a Daniel Garbellini, exdirectivo de la Andis, como responsable de las licitaciones bajo sospecha, y apuntan al consultor Fernando Cerimedo como posible autor de las grabaciones que detonaron la investigación judicial.
El quiebre definitivo entre Spagnuolo y la Casa Rosada habría ocurrido cuando el exfuncionario trasladó algunas inquietudes a la ministra Sandra Pettovello, quien luego informó de la situación a Milei. En ese contexto, Karina Milei le comunicó que no hablaría más directamente con el Presidente, marcando así la ruptura de la relación.