El escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo con la situación judicial de su extitular, Diego Spagnuolo. El exfuncionario evalúa acogerse a la figura del arrepentido y declarar como “imputado colaborador” en la causa que investiga irregularidades en licitaciones y presuntos pedidos de sobornos.

Según reveló el diario La Nación, Spagnuolo aseguró a su entorno que teme por su vida y que, antes de entregar sus teléfonos a la Justicia, borró todos los mensajes que había intercambiado con el presidente Javier Milei y con su hermana Karina.

El exfuncionario, que hoy oscila entre la furia y la decepción hacia los Milei y los Menem, lanzó una dura advertencia: “Si yo hablo, armo un quilombo padre”.

La misma publicación sostiene que, a través de un emisario, el Gobierno le habría ofrecido los servicios de los estudios de Santiago Viola y de los Anzorreguy, abogados vinculados a la familia Menem. Sin embargo, Spagnuolo rechazó la propuesta. Ambos letrados negaron cualquier contacto con el exdirector de la Andis.

Desde el círculo cercano a Spagnuolo señalan además a Daniel Garbellini, exdirectivo de la Andis, como responsable de las licitaciones bajo sospecha, y apuntan al consultor Fernando Cerimedo como posible autor de las grabaciones que detonaron la investigación judicial.

El quiebre definitivo entre Spagnuolo y la Casa Rosada habría ocurrido cuando el exfuncionario trasladó algunas inquietudes a la ministra Sandra Pettovello, quien luego informó de la situación a Milei. En ese contexto, Karina Milei le comunicó que no hablaría más directamente con el Presidente, marcando así la ruptura de la relación.