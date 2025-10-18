Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, protagonizó una exposición cargada de definiciones durante la tercera jornada del 61° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata. En su presentación, apuntó contra la falta de acción del sector empresario en distintas áreas de la economía, especialmente en torno a la exportación minera.

Uno de los ejes de su discurso giró en torno al “círculo virtuoso entre la minería y el transporte”, donde marcó con dureza la brecha que separa a Argentina de sus países vecinos en materia de desarrollo productivo. “Chile exporta 40 mil millones de dólares al año en minería, mientras que en Argentina apenas se exportan 4 mil millones”, comparó el funcionario.

Acto seguido, con tono irónico, lanzó una frase que rápidamente se volvió una de las más comentadas del encuentro: “Cuando Dios creó la Cordillera de los Andes puso todo el cobre y el oro de un lado (Chile) y nada del otro (Argentina). La hipótesis dos es que somos unos pelotudos. Creo que la hipótesis dos es la que va”.

Sturzenegger utilizó esa comparación para insistir en la necesidad de avanzar con reformas estructurales que permitan generar incentivos reales para la inversión privada. “Estamos dejando de ser tan pelotudos y vamos a comenzar a explotar los recursos mineros”, enfatizó ante un auditorio compuesto por referentes del empresariado nacional.

El ministro aseguró que la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica son condiciones indispensables para que el país pueda aprovechar su potencial en el sector. “Si Argentina tiene equilibrio fiscal y derechos de propiedad, van a venir las inversiones mineras”, afirmó, al tiempo que destacó que el desarrollo de esta actividad generará impacto en “varios sectores de la economía”.

Sturzenegger también remarcó la importancia del sistema ferroviario como soporte logístico de ese crecimiento. “El desarrollo de la actividad minera viene con el desarrollo de la infraestructura privada en transporte. De acá a un año vamos a ver las inversiones y se va a poner en orden toda la red ferroviaria”, adelantó. Y agregó: “Piensen todo lo que va a pasar en las economías regionales”.

Finalmente, el funcionario proyectó un escenario optimista en materia energética, al asegurar que en el mediano plazo Argentina será uno de los países con la energía más barata del mundo, lo que, según dijo, le otorgará una ventaja competitiva significativa para atraer capitales e impulsar el crecimiento.

