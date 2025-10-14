Previo a la reunión en la Casa Blanca entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que uno de los anuncios centrales será la firma de un acuerdo comercial entre ambos países.

“Vamos a tener un acuerdo comercial bastante inédito dentro de los Estados Unidos, que permitirá a ciertos sectores de nuestra economía acceder de manera privilegiada al mercado norteamericano”, sostuvo Sturzenegger en declaraciones al canal de streaming La Casa.

El encuentro entre Milei y Trump está previsto para las 14 (hora argentina) en el Salón Oval, y forma parte de una agenda que combina temas económicos y de cooperación estratégica. En las negociaciones previas se definió un paquete de asistencia financiera que incluye un swap por u$s20.000 millones y una intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario argentino, según había confirmado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Además del componente financiero, el diálogo entre ambos gobiernos busca avanzar en una mayor apertura comercial. Desde hace varios meses, Argentina negocia una reducción de los aranceles que Trump impuso durante su gestión anterior, en el marco de la guerra comercial global.

El entendimiento también contempla una mayor participación de empresas estadounidenses en sectores clave como el litio, la energía nuclear, las telecomunicaciones y las tierras raras, áreas en las que Washington intenta limitar la influencia china.

“Es el inicio de una etapa de apertura comercial entre los dos países”, remarcó Sturzenegger, y añadió que el acuerdo refleja “una dimensión estratégica que venimos trabajando desde hace meses, más allá del apoyo financiero y cambiario”.