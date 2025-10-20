Como parte de campaña electoral de las elecciones de medio término del 26 de octubre, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, llegará a San Juan este martes y tendrá dos jornadas cargadas de actividad. El martes a la noche, será un momento clave con los candidatos de La Libertad Avanza, ante el sector empresarial.

El hombre que es artífice de las desregulaciones que encabeza desde hace casi dos años el presidente Javier Milei, llega a la provincia para apuntalar las candidaturas de Abel Chiconi y compañía de cara a los comicios del próximo fin de semana. Y si bien el jefe político de La Libertad Avanza en la provincia, José Peluc, había dicho que llegaría el presidente Milei o su hermana Karina, finalmente el que arribará en modo campaña es el exfuncionario de Mauricio Macri.

El martes arribará a la provincia en horas de la tarde y sobre las 21hs tendrá un encuentro en la sede del Club Social. Allí, ofrecerá una conferencia ante distintas cámaras empresariales y sectores industriales. Allí, el ministro de Milei expondrá sobre las desregulaciones que llevan adelante, los planes que tienen y lo que vendrá, explicaciones que viene realizando en distintas provincias en las últimas semanas.

Pero la actividad continuará el miércoles 22 con actividad partidaria. Si bien no hay horario confirmado, se espera que entre las 9 y 10 de la mañana, haya una reunión en la sede de LLA. Allí, Sturzenegger mantendrá un encuentro con Abel Chiconi, Cristina Tejada Heredia, Juan Sancassani, los candidatos titulares del espacio para estas elecciones.

La reunión con los candidatos también prevé que haya una conferencia del ministro y en esto no se descarta que pueda interactuar con parte de la militancia y los medios de comunicación, dijeron fuentes del partido.

Sturzenegger y la minería

Sturzenegger, brindó una exposición cargada de definiciones durante la tercera jornada del 61° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata. En su intervención, cuestionó con firmeza la falta de iniciativa del sector empresario en áreas estratégicas de la economía, con especial énfasis en el potencial desaprovechado de la industria minera.

Uno de los principales ejes de su discurso fue el “círculo virtuoso entre la minería y el transporte”, donde subrayó la marcada diferencia que existe entre Argentina y sus países vecinos en materia de desarrollo productivo. “Chile exporta 40 mil millones de dólares al año en minería, mientras que Argentina apenas alcanza los 4 mil millones”, señaló el funcionario, al remarcar la magnitud de la brecha.

Luego, en un pasaje que generó risas y comentarios entre los asistentes, Sturzenegger apeló a la ironía: “Cuando Dios creó la Cordillera de los Andes puso todo el cobre y el oro de un lado (Chile) y nada del otro (Argentina). La segunda hipótesis es que somos unos pelotudos. Y creo que la segunda es la que va”, afirmó, en una frase que rápidamente se convirtió en una de las más citadas del encuentro empresarial.