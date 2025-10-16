Todo está listo para que Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios más influyentes del Gobierno nacional, arribe a San Juan. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado será la figura central de una visita que busca respaldar a los candidatos a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), en plena recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Según trascendió, Sturzenegger cumplirá con una agenda electoral intensa, aunque aún no está definido el día ni la hora de su llegada. La movida fue gestionada por el diputado José Peluc, quien habría utilizado sus contactos dentro del Gobierno nacional para garantizar la presencia del ministro en la provincia.

El economista y ex presidente del Banco Central es considerado una de las figuras más técnicas e influyentes del gabinete de Javier Milei, encargado de impulsar las políticas de desregulación del Estado que se están aplicando en distintos organismos públicos. Uno de esos casos fue el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), donde Abel Chiconi —actual candidato a diputado y hombre de confianza de Sturzenegger— se desempeñó hasta hace poco como vicepresidente.

En sus redes sociales, Sturzenegger destacó a Chiconi como ejemplo del trabajo de desregulación que impulsa su ministerio, mencionando su plan para simplificar los procesos en el INV.

Durante los últimos meses, el ministro ha recorrido varias provincias para apoyar a los candidatos de LLA, consolidando el discurso libertario en torno a la eficiencia estatal y la libertad económica. En su cuenta de X (ex Twitter), Sturzenegger escribió recientemente:

“La libertad avanza o Argentina retrocede. Seguimos explicando que el 26 nos jugamos el futuro de nuestros hijos. Gracias Córdoba, Tandil, Concordia y CABA. Nos vemos en Mardel y San Juan en los próximos días”, publicó.

Por el momento, no se confirmó si el funcionario mantendrá reuniones protocolares con autoridades del Gobierno provincial, aunque desde el entorno libertario aseguran que la visita tendrá un carácter exclusivamente electoral.

La llegada de Sturzenegger genera expectativa entre los militantes locales, que ven en su presencia un fuerte respaldo de la Casa Rosada a la lista violeta, encabezada por Abel Chiconi, de cara a la definición electoral en San Juan.