Como sucede cada mes, el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, que conduce Roberto Gutiérrez, dio a conocer cuándo estará el pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de agosto. Los mismos estarán acreditados en cajeros el próximo sábado 30 de agosto.

El Gobierno sanjuanino para esta ocasión, decidió incluir un incremento del 1,9%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de julio.

Además, se suma un nuevo incremento en asignaciones por salario familiar, en base al IPC del último trimestre.

Desde la administración central hacen recordar a la sociedad que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.