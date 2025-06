Bajo el objetivo de lograr el equilibrio fiscal, el gobierno de Javier Milei continúa aplicando la motosierra y este derrame llega desde hace un año y medio a los municipios. Es que la bajada de recursos para las provincias nunca existió de parte del presidente y eso terminó impactando en los órganos ejecutivos más cercanos a los vecinos. Con gobernadores que parecen haber endurecido su postura ante Nación, ahora los intendentes de las capitales provinciales, se encuentran en un armado estratégico para ir a reclamar ante el gobierno libertario, según adelantó la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar.

La jefa comunal estuvo en el programa “Es lo que hay” en Canal y allí adelantó que en aproximadamente dos semanas, habrá novedades respecto a una iniciativa para solicitar recursos en la administración nacional.

“Estoy trabajando junto con los intendentes capitalinos, se armó un Consejo Federal de Intendentes de Capital. Creo en dos semanas más van a tener una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación, justamente en Asuntos Municipales acompañando lo que los gobernadores plantean al ministro del Interior del gobierno de la Nación porque hay una realidad, una realidad de Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, y otra realidad es acá, a 1200 km justamente. Es otra realidad”, adelantó la intendente.

Uno de los reclamos principales que llevarán los jefes comunales es en materia de obras menores, pero que significan empleo de recursos que hoy no tienen.

“Un Estado necesita viabilizar esta obra, no la obra infructuosa, la gran obra que la disfrutan cuantos, sino la obra que disfruta el vecino, la que invita a ponerse el comercio, la que invita a abrir el kiosco, el almacén, es decir, la que invita al sector privado invertir. Es la obra que a 1200 km no la vamos a hacer con participación pública privada, por lo menos en una calle, porque no vamos a poder cobrar peaje por ejemplo en calle 25 de Mayo”, añadió.

La jefa comunal no dejó de lado el esfuerzo y el significado de no malgastar recursos, sin embargo, continuó en la misma dirección: “frente a esta realidad es necesario el Estado que, eficientizando el gasto, no malgastando, pero haciendo la obra absolutamente necesaria, invita al privado invertir. Esto es lo que se plantea, esto es lo que se discute con la Nación, esto es lo que los gobernadores le plantean al ministro de Interior y al Gobierno Nacional”.

“Es necesaria la reactivación porque creemos y por supuesto, el privado necesita su aliciente. No voy a poner una inversión en un lugar en donde todo es oscuridad, donde no haya vereda o donde no haya mínimamente servicio o presencia. Entonces, ¿qué necesito? Incentivar esa presencia con una inversión que implique una eficacia en el gasto, pero que a su vez ayude justamente a esa inversión”, expresó Laciar en cuanto a los motivos del reclamo.

Sobre el trabajo y la coincidencia con el resto de los intendentes, la jefa comunal añadió: “Estamos en contacto, es el común denominador. Los intendentes saben que con esas obras, con la eficiencia en el gasto, son las que ayudan a justamente a motorizar la economía”.