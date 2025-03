Algunas horas después de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro de colectivos para los días miércoles y jueves de esta semana, la Subsecretaría de Trabajo estudia si declara ilegal el paro y no descartó que pueda aplicarle una multa al gremio.

En contacto con Diario 13, el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, explicó que es posible declarar ilegal la medida de fuerza porque viola el periodo de conciliación obligatoria que él mismo estableció durante la retención del servicio nocturno que se dictó durante el fin de semana del carnaval.

El funcionario recordó que la medida de conciliación obligatoria implica que las partes en conflicto, en este caso, el gremio y los empresarios de colectivos, deben sentarse a negociar a negociar durante el tiempo que dure la conciliación, en este caso 15 días.

“El no cumplimiento de esta medida es ilegal y pasible de sanciones" aseveró Marchese, aunque no confirmó si aplicará multas o no. Es que el funcionario aclaró que para tomar esta decisión deberá evaluar el nivel de acatamiento de la medida y que tan perjudicial puede resultar para el usuario.