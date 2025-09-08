Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei y armador bonaerense de La Libertad Avanza, reconoció la derrota en las legislativas bonaerenses y sostuvo que el espacio hará un ejercicio de revisión interna.

“Por supuesto que tenemos autocrítica, por supuesto que la vamos a llevar a cabo. Creemos sinceramente que esa crítica que debemos hacernos tiene que ver con ocho procesos electorales distintos. Hay realidades en ocho secciones electorales diferentes que ameritan que cada uno de nosotros se ponga a pensar en dónde eventualmente se cometieron errores, y ese trabajo estamos dispuestos a hacerlo”, señaló.

El dirigente destacó, sin embargo, el esfuerzo de su equipo. “En la provincia de Buenos Aires se conformó un equipo de campaña que trabajó en un período muy corto y de manera muy intensa. Por eso estamos realmente orgullosos, aunque el resultado no nos haya acompañado”, expresó.

Pareja recordó que la fuerza ingresaba a terreno hostil. “Sabíamos desde el comienzo que nos enfrentábamos en el bastión del kirchnerismo a un aparato muy fuerte, que iba a llevar adelante un proceso electoral a todo o nada y que iba a poner toda la maquinaria del Estado a disposición”, sostuvo.

“Los resultados están a la vista, no se pueden minimizar. No lo hacemos ni lo vamos a hacer. Tenemos muy claro contra qué nos enfrentamos”, agregó.

A pesar de la derrota, remarcó que el espacio logró consolidar representación. “Hoy tenemos un piso para la alianza La Libertad Avanza. Ese piso creció desde las PASO de agosto de 2023, en octubre de ese año y ahora. Logramos posicionar a más de 26 legisladores en la provincia, lo que nos permitirá ser competitivos y tener una voz autorizada para defender a los bonaerenses en la Legislatura”, afirmó.

Con la mirada puesta en octubre, Pareja llamó a los votantes a reflexionar. “Arranca otra carrera, una segunda etapa que tiene que ver con el 26 de octubre. A la sociedad de la provincia de Buenos Aires le pedimos que estudie y analice muy bien el comportamiento del día de hoy”, planteó.

En esa línea, apuntó al ausentismo y a los electores que buscaron opciones alternativas. “Muchos no se acercaron a votar y muchos optaron por posiciones intermedias. Sabemos que ese electorado, que con justas razones no fue a votar o eligió otra oferta, debe entender que tenemos que fortalecer mucho más nuestros lazos, comunicarnos mejor y comprender lo que necesitan para que nos acompañen. Pero eso no quita ni deja de lado el rumbo que hemos emprendido, un rumbo que no pensamos torcer por una derrota”, enfatizó.

Para cerrar, ratificó la continuidad del proyecto libertario: “Somos un espacio que viene a cambiar la realidad de la política en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Nos cueste el tiempo que nos cueste, con derrotas o triunfos, estamos dispuestos a eso. Damos la cara en la victoria y en la derrota, hablamos con la verdad y no le tenemos miedo. Estamos orgullosos del camino que recorremos y, de aquí al 26 de octubre, les aseguro que vamos a construir el triunfo que la provincia y todos los bonaerenses necesitan”, concluyó.

El último 7 de septiembre, el oficialismo provincial de Axel Kicillof logró una amplia victoria en los comicios legislativos bonaerenses, al imponerse en seis de las ocho secciones electorales. Con más de diez puntos de diferencia, Fuerza Patria consolidó el respaldo al gobernador y dejó a La Libertad Avanza y a Milei en una posición frágil de cara a las legislativas nacionales del próximo mes, marcando un desafío claro para los libertarios en la provincia que condensa el mayor porcentaje del padrón electoral.