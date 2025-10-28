Tras los comicios legislativos, el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, realizó un balance del resultado electoral y habló sobre los desafíos de gestión que se avecinan. En una entrevista con Canal 13 San Juan, el jefe comunal reconoció que los resultados “no fueron los esperados”, pero valoró la respuesta de los vecinos ante las obras concretadas durante su gestión.

“Yo personalmente esperaba un resultado un poquito superior al que logramos, pero hay que ser respetuoso de la voluntad de los vecinos. Ellos fueron quienes depositaron su voto”, expresó Riveros en el programa Buen día día.

Esto se debe a que en Valle Fértil, el frente oficialista provincial “San Juan X Todos” superó a su espacio por 243 votos, lo que representa “casi un 4% más”, según detalló el intendente. “Sin dudas, ese resultado también se debe al efecto de algunas obras históricas que se concretaron y que los vallistos valoraron”, señaló el dirigente peronista

En base a esto, ya planea cambios sustanciales en su gabinete. De este modo, intendente anunció en exclusiva en este medio que realizará dos movimientos en su gabinete: uno en el área de Obras y otro en la Secretaría de Gobierno. “Trataremos de mejorar algunos errores que hemos cometido”, dijo.

“Vamos a hacer algunos cambios pensando en mejorar la gestión. Escucho siempre al equipo, pero también a los vecinos. Salir a militar y caminar las calles me permitió detectar cosas que debemos ajustar”, dijo. El intendente adelantó que también analiza una reestructuración en el área de Turismo, con la incorporación de un referente local con experiencia en el rubro.

Riveros recordó que en mayo ya había decidido reducir la planta política de 57 a 30 cargos, con el objetivo de “achicar gastos y hacer más eficiente la administración municipal”.

A su vez, el jefe comunal, destacó especialmente los acueductos de Usno–San Agustín y La Ciénaguita–Villa San Agustín, obras hídricas largamente esperadas por la comunidad.

“Cuando asumí, el primer planteo que le hice al gobernador fue ese acueducto. Él me respondió de inmediato: ‘Mario, lo vamos a hacer’. Y cumplió. Esa obra era un pedido histórico de más de 20 años y los vecinos lo valoraron mucho”, sostuvo.

El intendente agregó que recientemente se sumaron dos perforaciones nuevas para fortalecer el sistema agrícola del departamento. “Valle Fértil depende del agua. Venimos sufriendo una sequía desde 2014, con un cambio climático que ha impactado fuerte en toda la región”, explicó.

El jefe comunal también reveló que, tras las intensas lluvias registradas en marzo —cuando precipitaron 153 milímetros en apenas tres horas—, pidió asistencia económica al Gobierno provincial para reparar las calles del departamento. “Le solicité al gobernador 70 millones de pesos para arreglar las calles, pero no obtuve respuesta. Eso afectó mi imagen, porque los vecinos ven el deterioro y reclaman soluciones”, manifestó.

Riveros aseguró “Tengo la firme decisión de hacer esa obra con ahorros del municipio. Vamos a ir de a poco, pero lo vamos a hacer”, afirmó.