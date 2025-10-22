En medio del debate por el Presupuesto Nacional 2026, el Gobierno confirmó que enviará al Congreso una nueva “Ley de Bases 2” el próximo 15 de diciembre, luego de la renovación legislativa. Así lo anunciaron este martes los secretarios de Desregulación, Alejandro Cacace, y de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, durante una exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Ambos funcionarios detallaron que el nuevo paquete de reformas buscará profundizar la desregulación económica y la modernización del Estado, en línea con las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión. Sin embargo, el anuncio se dio en un clima de fuerte tensión política, marcado por las críticas de la oposición por el manejo de los fondos públicos y la suspensión de leyes recientemente aprobadas por el Congreso.

Desde Unión por la Patria (UxP) y otros bloques opositores, los cuestionamientos se centraron en la decisión del Ejecutivo de promulgar y suspender simultáneamente las leyes de Financiamiento Universitario y del Hospital Garrahan, medidas que fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial.

El jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, calificó la maniobra como “totalmente inconstitucional” y advirtió que se trata de un “nuevo estilo de promulgación” que somete la aplicación de las leyes a la voluntad del Poder Ejecutivo. “Ese elemento no está en la Constitución”, remarcó el legislador, recordando los antecedentes de la Emergencia en Discapacidad, la Emergencia en Pediatría del Garrahan y el Financiamiento Universitario, todas aprobadas por amplias mayorías parlamentarias y luego vetadas o suspendidas por el Gobierno.

Martínez señaló además que esta situación “recarga la mirada sobre Guillermo Francos”, jefe de Gabinete, y anticipó que UxP buscará activar una moción de censura en su contra. “Su función es hacer operativas las leyes sancionadas, con las herramientas que le otorgan la Jefatura de Gabinete y la Ley de Administración Financiera”, afirmó.

El bloque opositor confirmó que el 4 de noviembre intentará firmar los dictámenes del Presupuesto y formalizar el pedido de interpelación a Francos, sumando ahora las leyes del Garrahan y de financiamiento universitario como nuevos ejes de reclamo.

La sesión también estuvo marcada por el malestar de la oposición ante una reunión informal realizada el lunes entre funcionarios del Gobierno y legisladores, convocada en las oficinas del presidente de la Cámara, Martín Menem, sin la participación de todos los bloques. Desde el Frente de Izquierda, los diputados exigieron explicaciones por la falta de invitación a su espacio.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, defendió la exposición de los secretarios y ratificó que el nuevo proyecto de Ley de Bases buscará “continuar el camino de la libertad económica y la eficiencia del Estado”.