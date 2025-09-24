En el marco de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolla en Nueva York, el presidente Javier Milei pronunciará su discurso ante la asamblea, un día después de haber sido recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La intervención del argentino será a las 12.45. Si bien hoy es el turno de su oratoria, este martes estuvo en la ONU, pero para verse con el republicano a cargo de la Casa Blanca y para terminar de asegurar la ayuda financiera.

A Milei lo acompañan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Gerardo Werthein; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El jefe de Estado argentino busca un salvataje financiero vía Tesoro de EEUU, cuya confirmación por parte de Bessent el último lunes sirvió para calmar a los mercados del fantasma del default que asomaba de cara a las elecciones legislativas de octubre.

En la agenda de Milei figura para las 20 (hora argentina) su participación en la ceremonia organizada por el think thank norteamericano Atlantic Council durante la cual le harán entrega del premio Ciudadano Global 2025. Bessent le dará así el mismo galardón que recibió Macri en 2018.

La agenda de Milei para el jueves: reunión con Netanyahu

El presidente argentino también tendrá un encuentro de alto perfil su último día en Estados Unidos. A las 16:45 (hora de Argentina) tendrá una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Después, asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B'nai B'rith.

Para las 19 se verá con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman. A las 22 regresa junto a su comitiva en el ARG 01. Llegará a la ciudad de Buenos Aires el viernes por la mañana.