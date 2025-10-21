El escenario electoral en el Foro de Abogados de San Juan sumó un nuevo capítulo político tras un fin de semana de negociaciones intensas. Finalmente, serán tres las listas que competirán en las elecciones del 20 de noviembre, en una contienda que combina acuerdos, rupturas y estrategias de poder entre distintos sectores de la abogacía local.

El espacio Abogacía Activa, identificado con el orreguismo, logró cerrar un acuerdo clave con Compromiso Profesional, que lidera el empresario Wbaldino Acosta Zapata, y con Foro Independiente, encabezado por el expresidente del Foro, Marcelo Arancibia. La alianza, que se gestó entre el sábado y el lunes, tiene como objetivo retener la conducción de la institución, actualmente bajo la presidencia del bloquista disidente Franco Montes.

Sin embargo, la sorpresa llegó con la irrupción de una nueva agrupación liderada por el exsecretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, que competirá con el nombre Abogados Independientes. Con su participación, el panorama electoral se amplía y desafía tanto al oficialismo como al peronismo light de Abogacía Transformadora, encabezado por el expresidente Marcelo Álvarez.

Fuentes cercanas a las negociaciones confirmaron que el acuerdo entre Abogacía Activa y Compromiso Profesional se selló luego de que el sector de Acosta Zapata asegurara dos lugares “entrables” en el Directorio y uno en el Jurado de Enjuiciamiento, lo que destrabó las conversaciones. “Si nos dan los lugares, nosotros cumplimos”, habían adelantado desde su entorno semanas atrás.

El segundo movimiento clave fue la adhesión de Foro Independiente, que hasta último momento evaluaba competir por fuera. La decisión final se tomó tras largas reuniones durante el fin de semana, cuando Arancibia y su equipo acordaron sumarse al frente común. “Se reconoció nuestra historia y nuestro caudal electoral, hecho 100% de litigantes”, señalaron desde ese espacio.

Para el Jurado de Enjuiciamiento, los nombres del oficialismo ya están definidos: Fernando Manrique Cobos y María Daniela Sánchez Passeron serán los titulares, mientras que Ricardo Amancio Alday y Valeria Díaz ocuparán los lugares suplentes.

En la vereda opuesta, Abogacía Transformadora —que busca representar una alternativa “moderada” dentro del ámbito judicial— presentó como titulares a Sofía Lloveras y Juan Manuel Juárez, acompañados por Horacio Vargas y Sandra de la Vega como suplentes.

Por su parte, el nuevo espacio Abogados Independientes, vinculado a Gustavo Sánchez, postuló a Pablo Nacusi Mena y Jorge Enrique Guillén para el Jury, mientras que Paola Ibáñez y el propio Sánchez integran la lista como suplentes.

El calendario del Foro marca que el 20 de octubre venció el plazo para inscribir candidatos al Jurado de Enjuiciamiento, mientras que el 31 de octubre será el límite para presentar postulantes al Directorio. El actual presidente, Franco Montes, no buscará la reelección, aunque fue una figura central en la construcción del consenso dentro del oficialismo.