Durante un contacto con la prensa a bordo del Air Force One, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este domingo por la noche al salvataje financiero que su gobierno prepara para Argentina, luego del anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent. El paquete incluiría un swap por 20.000 millones de dólares y una intervención directa en el mercado de cambios.

“Nada beneficia a Argentina. Están luchando por su vida, se están muriendo”, afirmó Trump, al ser consultado sobre el alcance del acuerdo. En el mismo diálogo, el mandatario adelantó que su país analiza comprar carne argentina para intentar reducir los precios internos de los alimentos en Estados Unidos. “Compraríamos carne de res de Argentina. Si lo hacemos, bajaremos los precios”, aseguró.

Ante la pregunta de una periodista sobre cómo afectaría esa medida a los productores norteamericanos, el presidente respondió con tono enérgico: “Argentina está luchando por su vida, jovencita. Vos no sabés nada sobre eso. No tienen dinero ni nada, están luchando para sobrevivir”.

Trump agregó que siente aprecio por el presidente argentino y lo considera un aliado. “Me agrada el presidente de Argentina, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede. Pero no lo hagas sonar como que les va genial, se están muriendo, ¿de acuerdo? Se están muriendo”, enfatizó, en una declaración que combinó respaldo político y una dura descripción de la crisis económica argentina.

El mandatario republicano también se refirió al escenario electoral argentino y advirtió que el apoyo de Washington dependerá del resultado de los comicios. “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, advirtió.

Trump remarcó que “los acuerdos están sujetos a quién gane las elecciones”, y sostuvo que “con un socialista es muy diferente hacer inversiones”. Por su parte, Javier Milei buscó descomprimir la tensión y aclaró que el respaldo de la administración Trump no está condicionado al resultado electoral, sino que “continuará, al menos, hasta 2027”.