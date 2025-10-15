En un encuentro cargado de gestos políticos y definiciones económicas, Donald Trump recibió este martes en la Casa Blanca al presidente argentino Javier Milei, con quien buscó reforzar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos. La reunión estuvo marcada por un fuerte respaldo al líder libertario, aunque también por una advertencia explícita sobre el futuro de la cooperación bilateral.

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión”, dijo Trump al ser consultado sobre la continuidad de la ayuda económica hacia Argentina. Y agregó con contundencia: “Si pierde, no seremos generosos”.

El exmandatario republicano, quien retomó el poder a comienzos de 2025, destacó su buena relación con Milei y elogió su programa de gobierno: “La elección está cerca y la victoria es muy importante”, afirmó, aludiendo a los comicios legislativos del próximo 26 de octubre, donde el oficialismo busca consolidar su base parlamentaria.

El encuentro se desarrolló en un clima de cordialidad, con una comitiva argentina integrada por Karina Milei (secretaria General de la Presidencia), Luis Caputo (ministro de Economía), Patricia Bullrich (ministra de Seguridad) y Santiago Bausilli, titular del Banco Central. También participaron el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Milei arribó a Washington cerca de la 01:00 (hora local) de este martes, bajo una ligera llovizna, acompañado por un fuerte dispositivo de seguridad. El presidente fue escoltado por dos vans negras y patrulleros oficiales, que encabezaron y cerraron la caravana.

Tanto el mandatario argentino como su comitiva se alojaron en la residencia oficial Blair House, situada frente a la Casa Blanca, donde permanecen los jefes de Estado invitados por el gobierno estadounidense.

La reunión entre ambos mandatarios buscó ratificar la sintonía política y económica que han mostrado desde la asunción de Milei, en un contexto internacional donde Argentina busca atraer inversiones y apoyo financiero. Sin embargo, las declaraciones de Trump dejaron en claro que el futuro del respaldo estadounidense dependerá del rumbo político que defina el electorado argentino en las próximas elecciones.