El presidente Javier Milei fue recibido por Donald Trump en Washington, donde el mandatario estadounidense expresó su apoyo político y económico al Gobierno argentino. “Es un honor tenerte aquí. Tu carrera fue extraordinaria. Estamos dándote un apoyo para las elecciones”, afirmó Trump durante el encuentro.

El líder republicano destacó además la importancia de fortalecer los lazos bilaterales y planteó la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de libre comercio. “Es importante tener aliados como Argentina. Queremos ayudar a Argentina y eso también nos beneficiará, porque tienen excelentes productos y nosotros un buen comercio”, señaló.

Milei, por su parte, agradeció la recepción y reconoció el acompañamiento de la administración norteamericana. “Quiero agradecer profundamente al secretario del Tesoro por ayudar a superar el problema de liquidez que tuvo Argentina por ataques políticos de nuestros opositores. Gracias a esa tarea hoy tenemos una ruta clara para avanzar y hacer lo que los argentinos de bien necesitan”, expresó el mandatario.

Durante su discurso, Milei también destacó el papel de Trump en el acuerdo de paz en Medio Oriente. “Me siento muy honrado por esta recepción, especialmente en este momento en el que, gracias a su liderazgo, se logró la paz entre Israel y Hamas y el retorno de los rehenes vivos”, concluyó.