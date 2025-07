Martín Turcumán, dirigente del espacio ADN, analizó en Canal 13, el clima político y social que atraviesa Argentina. En este punto, señaló que el país se encuentra en una etapa de fuerte polarización y que se requieren debates urgentes para transformar la estructura estatal y garantizar el crecimiento económico.

"Hoy tenemos una sociedad muy polarizada. Todos aquellos sectores que coinciden o comulgan con este proyecto político, por supuesto se acercan y brindan su apoyo", sostuvo Turcumán al referirse a la consolidación de La Libertad Avanza en San Juan y en el país. “La Argentina se está debatiendo entre dos modelos: uno viejo, que estamos tratando de superar, y uno nuevo que se presenta de manera incipiente, con buena proyección pero un presente sacrificado”, apuntó.

Desde su mirada, el espacio que representa —que conformó un frente junto a otros sectores que acompañan al gobierno nacional— se encuentra en una etapa de consolidación. “Estamos cerca de cumplir 9 años con ADN en San Juan, y eso nos da una base sólida para encarar esta nueva etapa. Se trabaja todos los días con referentes de los departamentos y sectores para consolidar el espacio”, afirmó.

Turcumán también se refirió al rol del Congreso y la necesidad de avanzar con reformas estructurales. “Hoy hay un montón de reformas que están trabadas porque la oposición no quiere dar esos debates. Reforma laboral, previsional, tributaria… hay mucho que discutir para generar nuevas regulaciones menos burocráticas y sacar la pata del Estado del sector privado", dijo.

Y remarcó: “Si no generamos crecimiento, no vamos a poder atender otras áreas donde hay déficit, como por ejemplo los jubilados”.

Consultado sobre el panorama económico y la inversión, Turcumán fue tajante: “Sin confianza, sin previsibilidad y sin apoyo político a un programa económico, no van a llegar inversiones, ni nacionales ni extranjeras. El rumbo que ha iniciado el país es bueno, pero no hay garantías suficientes de que todo el arco político lo apoye. En Argentina no hay políticas de Estado”.

En ese sentido, criticó a quienes aún demandan fondos sin explicar su financiamiento. “Se sigue pidiendo plata sin decir de dónde va a salir. ¿Volvemos a emitir? ¿Volvemos a generar inflación? Eso fue una mentira que vivimos durante años”, afirmó. “Enderezar esta situación y normalizar la economía no es fácil. Llevamos un año y medio y aunque los índices van mejorando, la política aún no muestra unidad hacia un rumbo común”.

Respecto a las elecciones de octubre, subrayó que “van a ser clave para definir hacia dónde quiere ir el país”. Y aunque evitó dar definiciones concretas sobre candidaturas, explicó: “Falta mucho todavía y todos los espacios esperan hasta último momento. Evaluamos posibilidades, puede sumarse más gente. La decisión más inteligente es seguir madurando las propuestas y abrir el espacio a nuevas figuras si es necesario”. Tras ello dijo: “Argentina necesita reglas claras, menos burocracia y más compromiso político. Solo así vamos a poder avanzar en serio”.