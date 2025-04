Aunque lejanas las fechas de las elecciones legislativas, hay ansiedad para saber cuáles van a ser las alianzas y quiénes los candidatos de cada espacio. Sobre este punto de vista de los comicios fue consultado Martín Turcumán este lunes en Mirá Quien Habla. El dirigente libertario señaló que el candidato debe ser la persona que más represente y que a la vez tenga mayor aceptación, “tanto dentro como fuera del espacio”

"Mi intención es que la persona más representativa, que esté mejor preparada y que tenga mayor aceptación, tanto dentro del espacio como afuera sea quien nos represente", sostuvo Turcumán.

Incluso Turcumán añadió: “Tiene que ser la persona más y mejor consustanciada con el proyecto de país que persigue el frente liberal, el presidente de la Nación”. Luego sumó que el nombre debería empezar a ser discutido en junio y julio.

Aunque el dirigente de ADN no descartó por completo sumar a personas de otros espacios, con similares pensamientos, señaló que es muy difícil que eso ocurra, puesto que desde diciembre del 2023 a la fecha muchos de los que han mostrado intenciones de sumarse, no mostraron coincidencias.

Turcumán aseguró que todavía no han discutidos nombres en el espacio libertario en la provincia, puesto que consideran que no es tiempo todavía de hacerlo. Luego de no contestar si tiene ganas de ser candidato, señaló que esa discusión la tendrán recién entre junio y julio, ya que la suspensión de las PASO les ha dado aire para volcarse de lleno en temas a los que consideró “más importante” como el ordenamiento de la macroeconomía.