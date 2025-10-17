Con motivo de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, a muchos sanjuaninos se les presenta el interrogante acerca de cómo será el funcionamiento de las escuelas que serán utilizadas como centros de votación en toda la provincia. A raíz de esto se implementará un sistema acertado en el que se garantiza el correcto acondicionamiento de los espacios y facilitar el desarrollo de los comicios.

El viernes 24 de octubre no se dictarán clases en los turnos vespertino y nocturno en los establecimientos afectados, ya que el personal deberá acondicionar las aulas y los sectores requeridos por la Autoridad Electoral. Las escuelas deberán ser entregadas a las autoridades correspondientes el sábado 25 de octubre a las 10 horas.

En el caso de las instituciones que solo cuentan con turno mañana, las clases del viernes se desarrollarán con normalidad, aunque se suspenderá el último módulo horario para permitir la preparación de los espacios.

Por otra parte, el lunes 27 de octubre no habrá actividades en el turno matutino de las escuelas que fueron utilizadas para la votación, a fin de realizar tareas de limpieza, desinfección y reorganización antes de retomar la actividad habitual.