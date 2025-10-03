Desde la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) se dio a conocer que se plegará al paro nacional docente impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). La decisión fue adoptada por unanimidad en asamblea y, según aclaró el gremio, en San Juan la medida no contemplará movilización en las calles.

El plan de acción de CTERA comenzará el 6 de octubre con diversas actividades y culminará con una huelga de alcance nacional prevista para el martes 14 de octubre. La convocatoria abarca a todas las provincias y se enmarca en un contexto de creciente malestar en el sector educativo.

Entre los reclamos centrales figuran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la reapertura de la paritaria nacional, la defensa del régimen previsional y mejoras salariales. También exigen al Gobierno nacional garantizar el financiamiento del sistema educativo ante los recortes presupuestarios que afectan a las jurisdicciones.