Durante la tarde de este viernes, la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) anunció que rechaza el pago de un monto extra de $100.000 que le ofreció el Gobierno de San Juan en la última reunión paritaria. La próxima reunión entre las partes será el 3 de abril.

En contacto con Diario 13, Patricia Quiroga confirmó que “las bases resolvieron rechazar el ofrecimiento oficial de los $100.000” aseguró la dirigente y agregó que este monto que los trabajadores prefirieron que el importe que vayan a recibir sea incluido dentro del sueldo de los docentes.

Es que esta especie de plus que iba a pagar el Gobierno en dos cuotas de $50.000 pagaderos el 7 y el 30 de abril, no iba a ser incluido en el sueldo, sino que se trataba de un monto no remunerativo, ni tampoco bonificable, lo que implica que no se toma en cuenta para el descuento de aportes y obras social.