El impacto del nuevo mapa político nacional sigue reconfigurando los espacios de poder en San Juan. Este miércoles, el concejal Wilson Gabriel Alcarás, del departamento 25 de Mayo, formalizó ante las autoridades del Honorable Concejo Deliberante la creación del bloque “La Libertad Avanza” (LLA), marcando un hecho inédito en la política departamental.

La presentación fue realizada mediante una nota dirigida al presidente del cuerpo, Juan Domingo Mercado, en cumplimiento del reglamento interno. En el escrito, Alcarás solicitó la conformación del bloque libertario con el objetivo de dar representación institucional a los principios de la libertad, la transparencia y la eficiencia del Estado, pilares del movimiento nacional encabezado por el presidente Javier Milei.

El edil expresó que esta decisión “es un paso fundamental para fortalecer la presencia del espacio libertario en el ámbito legislativo local, promoviendo políticas orientadas al respeto por la propiedad privada, la reducción del gasto público y una gestión eficiente al servicio de los vecinos”.

En un comunicado, Alcarás afirmó:

“Este bloque representa a quienes creemos en la libertad, en el mérito y en la responsabilidad individual. Desde el Concejo trabajaremos para acompañar el cambio profundo que impulsa el presidente Milei en todo el país”.

La iniciativa convierte a 25 de Mayo en el primer Concejo Deliberante de San Juan en institucionalizar un bloque de La Libertad Avanza, un hecho que refleja el crecimiento y la consolidación del espacio libertario dentro de las estructuras políticas locales.

Alcarás llegó a su banca en las elecciones de 2023 como parte de la coalición que llevó a Marcelo Orrego a la gobernación, pero con esta movida marca una diferenciación política y un alineamiento directo con la agenda nacional del gobierno libertario.

El pedido de conformación del bloque será tratado este jueves 30 de octubre a las 9:00 horas, durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Se espera que el debate genere repercusiones no solo en el ámbito departamental, sino también en el escenario provincial, donde el “efecto Milei” continúa expandiéndose y sumando adherentes dentro de los cuerpos legislativos locales.