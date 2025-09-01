El concejal opositor Luciano Cano, ex aliado de la intendenta Daniela Rodríguez y hoy referente del bloque “Por Vos”, solicitó formalmente un informe a la jefa comunal para que rinda cuentas sobre la gestión económica del Carnaval de Chimbas 2025. El pedido, dirigido al presidente del Concejo Deliberante, Isidro Ariel Riveros, busca obtener un detalle exhaustivo de los gastos vinculados a la organización de la tradicional celebración.

El foco principal está puesto en la Licitación Pública N°2/2024, aprobada mediante el Decreto N° 002350/2024, destinada a la contratación de servicios de infraestructura para el montaje del corsódromo. Cano advirtió que los balances municipales se encuentran atrasados y que esa demora impide un control adecuado de los fondos públicos.

El escrito presentado por el edil reclama a las distintas áreas municipales la entrega de documentación precisa: montos asignados al evento, desglose de gastos por rubros (artistas, tribunas, palcos, logística, sonido, iluminación, seguridad y publicidad), listado de empresas contratadas y el detalle de pagos realizados, incluidos los aportes a comparsas participantes.

Para Cano, el acceso a esta información resulta esencial para garantizar transparencia y rendición de cuentas hacia los vecinos y vecinas de Chimbas. La solicitud no solo busca esclarecer cómo se destinaron los recursos en una de las celebraciones más importantes del departamento, sino que también anticipa un escenario de tensión política dentro del Concejo. La reacción del oficialismo frente a este pedido será clave para medir el clima institucional en los próximos meses.