La apertura del Paso de Agua Negra ocasiona gran expectativa cada año y más en esta ocasión, en la que viene de permanecer habilitado como el segundo año de mayor permanencia en la historia. Y además, de batirse récords de vehículos que pasaron hacia Chile. La novedad es que para este año, la idea central del gobierno provincial es tenerlo habilitado antes de lo que fue el año anterior y para eso, jugará una partida clave la Fiesta Nacional del Sol.

La integración de San Juan con la Región de Coquimbo se viene trabajando de manera creciente y exponencial, al punto que durante el último verano se concretó un hecho histórico como fue el transporte de mercadería a través de ese paso internacional y realizado con un camión mediano. Esto sin dudas es una ventana que se abre para explotar la traza no sólo con motivos turísticos, sino también con fines productivos.

En 2024 la apertura del Paso de Agua Negra se concretó el 22 de noviembre y permaneció abierto hasta el 23 de mayo y esto se debió a las condiciones del tiempo que lo permitieron. Pero este 2025 la idea es que el paso internacional esté abierto para la Fiesta del Sol, lo que ocasionaría una apertura antes de la festividad más grande que tienen los sanjuaninos y antes de la fecha en la que hizo la apertura el año anterior.

La FNS se llevará adelante del 20 al 22 de noviembre. La fecha se movió producto de las elecciones legislativas nacionales y con la idea de no superponerse con la Fiesta Nacional de la Tradición, se fijó en esa fecha, casi un mes después de lo que fue la altura del mes en la edición anterior (fue a fines de octubre y principios de noviembre).

Pero la fiesta no es sólo las noches de espectáculos, sino que comienza con unos días antes con un evento importante del que se espera participación de referentes empresariales del país y también se abre la expectativa de que pueda llegar gente de Chile. Se trata del “FNS Forum – Innovación y energía para crecer”, este evento tendrá lugar el miércoles 19 y jueves 20 de noviembre y está enfocado para un encuentro para emprendedores, industrias y empresarios.

Con estos datos, se espera que la presencia chilena comience a llegar días antes de la FNS y este es el disparador para que el paso ubicado en el departamento de Iglesia pueda estar habilitado antes que la temporada anterior, estableciendo una amplia ventana para el paso hacia Chile y viceversa desde la Región de Coquimbo.