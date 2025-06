En medio de la creciente exposición pública conjunta entre el intendente de Rawson, Carlos Munisaga y el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, el dirigente peronista e intendente de Ullum, David Domínguez, salió a marcar diferencias dentro del peronismo local. En declaraciones contundentes, aseguró que pensar ya en una proyección electoral hacia 2027 es un error estratégico y político.

“Yo con Carlos Munisaga hablo permanentemente, tengo buena relación. Coincidimos en muchas cosas, como la mayoría de los intendentes. Pero creo que hay que empezar a darle muestras a la comunidad de que hemos aceptado el cachetazo que se nos dio, y que estamos pensando y construyendo cosas. Después se verá si esas estrategias dan resultado o no”, expresó Domínguez.

El dirigente ullunero puso el foco en las elecciones legislativas del 2025 como etapa clave para reposicionar al peronismo en la provincia. “Hoy no es momento de estar pensando en el 2027. Hoy tenemos que pensar en el 2025 para ser competitivos. Si somos competitivos en 2025, vamos a tener posibilidades en 2027. Pero si hoy nos va mal como partido, no nos va a ir bien en el 2027”, afirmó.

Aunque evitó confrontar directamente con Munisaga y Gramajo, la advertencia fue clara. En los últimos meses, ambos dirigentes intensificaron su vínculo político, compartiendo actividades, lanzando elogios cruzados y mostrando una alianza que ya genera lecturas dentro del peronismo sanjuanino.

“No sé si se están adelantando. Yo no lo he hablado con Carlos en ese sentido, nunca me ha planteado que esté pensando en algo así. Pero si es así, me parece que no es el camino. El camino es construir la unidad, hacer una muy buena elección y eso nos va a dar tiempo para seguir construyendo el espacio que necesitamos para el 2027”, sostuvo Domínguez.

Además, hizo un llamado a bajar los personalismos y trabajar por un proyecto colectivo. “Eso se construye con diálogo, escuchando, agachando la cabeza cuando hace falta, y entendiendo que el objetivo no es personal. Por lo menos yo no tengo aspiraciones personales. Mi única aspiración es construir un justicialismo unido, que vuelva a tomar las riendas de la provincia”, dijo.

Y cerró con una advertencia sobre los riesgos de las estrategias individualistas: “Veo que es fácil decir ‘busquemos la alternativa, armemos un proyecto’. Pero si nos vamos atomizando y haciendo acuerdos chiquitos, lo más seguro es que nunca logremos la unidad”.