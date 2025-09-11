El veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica generó un fuerte rechazo entre los profesionales de la salud. En una entrevista con el programa "Todos Vivos" de Canal 13, el neonatólogo Nicolás Morcillo, del Hospital Garrahan, expresó su descontento y confirmó que los trabajadores del centro de salud convocarán a un paro de 48 horas.

El paro, que comenzará este viernes 12 de septiembre, es una medida de fuerza para "hacer visible lo que está pasando" en el sector. Morcillo destacó la dificultad que representa para ellos realizar un paro, ya que su vocación les impide abandonar a sus pacientes.

“Es muy difícil para nosotros tener una clara medida de fuerza. Sin embargo, vamos a hacer paro durante 48 horas”, afirmó el especialista.

El veto presidencial ha profundizado la crisis en el hospital. Morcillo denunció que las malas condiciones laborales están provocando que "muchos compañeros están decidiendo ir a trabajar a otros lugares donde las condiciones son mejores".

A pesar de este panorama, el médico aseguró que el hospital sigue funcionando gracias al compromiso de quienes se quedan. "Sigue funcionando por los que estamos acá, que trabajamos y amamos lo que hacemos", expresó.

Durante la movilización, parte de la medida de fuerza, los profesionales leerán un comunicado para manifestar su descontento con las decisiones del Poder Ejecutivo. Además, Morcillo adelantó que se organizarán nuevas protestas, posiblemente en conjunto con las universidades, cuando la ley sea tratada en la Cámara de Diputados, con el objetivo de lograr un mayor apoyo popular.