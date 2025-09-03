La Municipalidad de Rivadavia puso la lupa sobre sus propios funcionarios y aprobó una ordenanza que establece que quienes tengan deudas con el municipio no podrán asumir y para permanecer en sus cargos deberán regularizarlas. La medida busca garantizar transparencia y responsabilidad fiscal dentro de la gestión.

La norma alcanza al intendente, concejales, secretarios, subsecretarios, directores, coordinadores, jefes de área y toda persona con responsabilidades políticas o administrativas en el ámbito municipal. Todos ellos deberán presentar un certificado de libre deuda emitido por la autoridad fiscal competente.

El requisito no solo será obligatorio para la asunción inicial, sino también para la continuidad en funciones: antes del inicio de cada período ordinario de sesiones, los funcionarios deberán renovar el certificado que acredite que no mantienen obligaciones impagas por tasas, derechos, aranceles, contribuciones, cánones, permisos, licencias, multas o cualquier otro tributo municipal.

En caso de detectarse incumplimientos, la ordenanza prevé una intimación para regularizar la deuda y, de persistir la morosidad, la Municipalidad podrá disponer el embargo de los haberes del funcionario involucrado.

Con esta medida, la gestión de Rivadavia busca marcar un cambio de reglas: ningún funcionario podrá representar al municipio mientras mantenga cuentas pendientes con la propia administración local. Esta medida va en el mismo sentido de iniciativa que se impulsa desde la gestión de Sergio Miodowsky, que impulsa la regularización de las deudas para engrosar la recaudación municipal.