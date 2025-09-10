Un politólogo dijo que el triunfo del peronismo expuso la crisis de La Libertad Avanza
El politólogo Gustavo Córdoba analizó el triunfo del peronismo sobre LLA en territorio bonaerense y aseguró que el “antimileismo” se adelantó. Señaló que el Gobierno aún no hizo una autocrítica y que apostará todo a octubre sin cambios de rumbo.
La victoria del peronismo sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de Buenos Aires marcó un punto de inflexión en el escenario político nacional. El consultor y politólogo Gustavo Córdoba brindó un análisis del resultado y de su impacto en el oficialismo de Javier Milei.
Según Córdoba, “el antimileismo que esperábamos recién en 2027 se precipitó en esta elección”, generando un fuerte revés para el Gobierno. A pesar de la magnitud del resultado, sostuvo que “el Gobierno nacional todavía no ha salido a realizar una autocrítica fehaciente del resultado adverso”, lo que aumenta la incertidumbre sobre su estrategia a futuro.
En su mirada, el oficialismo se encuentra “muy golpeado y con múltiples urgencias”, mientras que el círculo rojo aguarda una reacción que muestre capacidad de lectura política. Sin embargo, Córdoba advirtió: “El Gobierno va a fingir demencia, va a apuntar a octubre y va a tratar de hacer plata o muerte en función de sus intereses ideológicos más que políticos”.
El especialista no vislumbra un viraje en la gestión: “No creo que el Gobierno haga cambios políticos; todo indica que va a apuntar a octubre con su ideología”.
Finalmente, Córdoba explicó que la marca electoral de La Libertad Avanza viene en caída: “Habíamos notado descensos notables de la marca partidaria y de la intención de voto. El Gobierno probablemente piense que falta tan poco para la elección que, si hace una autocrítica, terminaría perdiendo por un margen aún mayor”.