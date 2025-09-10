La victoria del peronismo sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de Buenos Aires marcó un punto de inflexión en el escenario político nacional. El consultor y politólogo Gustavo Córdoba brindó un análisis del resultado y de su impacto en el oficialismo de Javier Milei.

Según Córdoba, “el antimileismo que esperábamos recién en 2027 se precipitó en esta elección”, generando un fuerte revés para el Gobierno. A pesar de la magnitud del resultado, sostuvo que “el Gobierno nacional todavía no ha salido a realizar una autocrítica fehaciente del resultado adverso”, lo que aumenta la incertidumbre sobre su estrategia a futuro.

En su mirada, el oficialismo se encuentra “muy golpeado y con múltiples urgencias”, mientras que el círculo rojo aguarda una reacción que muestre capacidad de lectura política. Sin embargo, Córdoba advirtió: “El Gobierno va a fingir demencia, va a apuntar a octubre y va a tratar de hacer plata o muerte en función de sus intereses ideológicos más que políticos”.

El especialista no vislumbra un viraje en la gestión: “No creo que el Gobierno haga cambios políticos; todo indica que va a apuntar a octubre con su ideología”.

Finalmente, Córdoba explicó que la marca electoral de La Libertad Avanza viene en caída: “Habíamos notado descensos notables de la marca partidaria y de la intención de voto. El Gobierno probablemente piense que falta tan poco para la elección que, si hace una autocrítica, terminaría perdiendo por un margen aún mayor”.