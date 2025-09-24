El fiscal Ignacio Achem, uno de los 35 postulantes al cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, denunció haber sido afiliado a un partido político sin su consentimiento. El hecho salió a la luz luego de una publicación periodística que señalaba su pertenencia a una agrupación, situación que él negó de inmediato.

Achem, actual titular de la UFI Genérica, explicó que al revisar la información descubrió que su nombre figura en los registros de Convicción Federal, partido que en su momento encabezó Mauricio Ibarra. “Me llamó mucho la atención porque nunca me afilié. La firma que aparece no es mía”, declaró en diálogo con Radio Sarmiento.

El fiscal relató que en la ficha exhibida por la Secretaría Electoral no solo se consignaba un domicilio paterno al que dejó de residir en 1995, sino también dos firmas diferentes sin aclaración de quién las estampó. La supuesta afiliación, en tanto, dataría de 2009.

Frente a estas irregularidades, Achem presentó una denuncia en la Fiscalía Federal, aportando la documentación necesaria para que se realicen los peritajes caligráficos y se determine la responsabilidad en la presunta falsificación.

“Puse a disposición toda la evidencia para que la Justicia investigue”, afirmó el funcionario judicial, quien aclaró que el episodio se da en medio del proceso de selección para ocupar la jefatura del Ministerio Público, vacante desde el fallecimiento de Eduardo Quattropani.