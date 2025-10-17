Un sondeo nacional muestra a Milei con cinco puntos de ventaja sobre Fuerza Patria

A menos de diez días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que se renovarán bancas en ambas cámaras del Congreso, las encuestas comienzan a perfilar el clima político que marcará los comicios. Si bien los sondeos no siempre anticipan con precisión los resultados, algunos logran reflejar tendencias consistentes, especialmente en un escenario tan polarizado como el actual.

El Gobierno nacional atraviesa un contexto complejo, marcado por la crisis política desatada por el caso Libra, los audios filtrados de Diego Spagnuolo, las contradicciones de José Luis Espert sobre sus vínculos con el empresario Fred Machado, y las tensiones internas dentro del gabinete. A esto se suma una caída pronunciada del consumo y los efectos de la inestabilidad económica, que el Ejecutivo intenta contener tras el respaldo financiero de Donald Trump, quien habría facilitado divisas para frenar la escalada del dólar.

En ese escenario, según reveló Perfil, una encuesta de CB Consultora Opinión Pública ofrece un dato alentador para Javier Milei: el estudio otorga una ventaja de cinco puntos a La Libertad Avanza (LLA) sobre Fuerza Patria (FP) en la intención de voto nacional: 37,1% contra 32,2%.

Participación y proyección de indecisos

El relevamiento, realizado entre el 11 y el 15 de octubre sobre 1.668 casos, estima una participación electoral del 69,6%, superior al 63% registrado en las recientes elecciones bonaerenses, donde Fuerza Patria había logrado imponerse por 14 puntos sobre los libertarios.

Cuando se proyectan los indecisos, La Libertad Avanza amplía su ventaja y alcanza el 40,8%, mientras que Fuerza Patria sube al 35,4% al incorporar el apoyo de sectores peronistas provinciales.

Un país dividido en dos bloques

El informe también marca con claridad los límites de crecimiento de ambas coaliciones. En el caso de La Libertad Avanza, el 45,5% de los consultados afirmó que podría votarla, mientras que el 47,4% aseguró que nunca lo haría. Para Fuerza Patria, los números son similares: 42,1% de voto posible y 49% de rechazo total.

Esta fuerte polarización política deja poco espacio para las fuerzas alternativas. Según el estudio, Provincias Unidas obtiene un 6,4% (que subiría al 7,1% al proyectar indecisos), mientras que el Frente de Izquierda alcanza un 4% (4,4% con indecisos).

De esta manera, a pocos días de las elecciones legislativas, el panorama electoral se encamina a una disputa cabeza a cabeza entre Milei y Fuerza Patria, en un país donde el voto se reparte cada vez más entre dos polos y las terceras fuerzas continúan sin lograr romper el techo de un dígito.