La empresa Minexa presentó una demanda judicial para solicitar la nulidad del contrato en comodato que la Municipalidad de Jáchal firmó con la compañía Thor, mediante el cual se cedió por 50 años, con posibilidad de prórroga por otro período similar, el predio de unas 280 hectáreas donde funcionaban las instalaciones de Fabricaciones Militares.

Wbaldino Acosta, presidente de Minexa, expresó en diálogo con Radio Light su malestar por la decisión del municipio. “El intendente, junto a sus asesores, decidió entregarle todo eso a una empresa que ni siquiera es de San Juan, en forma gratuita y a espaldas de la regulación que rige los procesos de contratación en los municipios”, afirmó.

El empresario sostuvo que la medida deja afuera a firmas locales y reclamó la apertura de un concurso o licitación para el uso del terreno. “Nosotros como empresa sanjuanina pedimos participar en un proceso transparente. Es ilógico dárselo directamente a una compañía de otra provincia”, remarcó.

Acosta recordó además que tiempo atrás habían presentado un proyecto para instalar un “polo empresario” en esas tierras, con la radicación de unas 40 empresas y la generación de al menos 300 puestos de trabajo. “Hubiera significado un verdadero desarrollo para Jáchal”, aseguró.

Finalmente, pidió la intervención del Concejo Deliberante y el acompañamiento de la Justicia. “Solicitamos la unidad judicial para que se revise este contrato y se actúe en consecuencia”, concluyó.