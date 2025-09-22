La consultora Zuban Córdoba difundió su más reciente encuesta nacional, que confirma un marcado retroceso en la imagen del presidente Javier Milei y de su gobierno. El estudio describe el escenario como “un espiral descendente que combina crisis económica y social”, profundizado luego del revés electoral en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con los datos, un 60,9% de los encuestados valora negativamente la gestión y considera equivocado el rumbo adoptado, mientras que el 61,6% desaprueba al Gobierno contra un 37% que lo aprueba. En el caso de Milei, el 59,6% expresó tener una imagen desfavorable, frente a un 39,5% que lo respalda.

La encuesta también muestra un fuerte deterioro en las principales figuras de La Libertad Avanza: Karina Milei alcanza un 68,2% de rechazo y apenas un 25,7% de valoración positiva, ubicándose entre las dirigentes con peor imagen del oficialismo.

Entre los votantes bonaerenses, la diferencia se amplía: Jorge Taiana (Fuerza Patria) obtendría un 41,8% de apoyo contra un 31,9% de José Luis Espert. Además, un 57,4% de los consultados sostiene que el rumbo político debería modificarse, y seis de cada diez creen que Milei debería pedir la renuncia tanto a su hermana como a Eduardo y Zulemita Menem.

En cuanto a las perspectivas económicas, el 57,9% de los encuestados considera que el Gobierno no podrá sostener la actual cotización del dólar, mientras que apenas el 31,1% confía en que se mantendrá. Un 65,9% opina, además, que el Presidente no manejó bien las últimas crisis vinculadas a la inflación, los conflictos sociales y el escándalo de coimas, frente a un 31% que cree que la gestión fue adecuada.

Para la consultora, la llegada al “techo psicológico del 60% de rechazo” debería encender señales de alarma en el oficialismo, especialmente de cara a las elecciones de octubre, donde el 61% de los encuestados considera que, si no hay un cambio de rumbo, Milei sufrirá una nueva derrota.