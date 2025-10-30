La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional podría modificar varios aspectos centrales del régimen de trabajo vigente. Entre los cambios más llamativos, se encuentra la posibilidad de que los empleados solo puedan tomar vacaciones durante el verano cada dos años.

La politóloga Delia de la Torre explicó a Canal 13 San Juan que el proyecto “pretende flexibilizar derechos esenciales conquistados por los trabajadores”. Según detalló, la iniciativa permitiría que los empleadores fragmenten las vacaciones e incluso establezcan cuándo deben tomarse. “Podrían dar diez días en distintos momentos del año, y las vacaciones de verano serían obligatorias cada dos años”, señaló.

Otro punto que generó polémica es la eliminación de las multas por falta o deficiencia en la registración laboral. “En la ley anterior, los empresarios que no tenían registrados a sus trabajadores eran penalizados. Al eliminarse esa sanción, es muy probable que no se cumpla con la registración, como pasa cuando no hay multas de tránsito”, comparó De la Torre.

La especialista también advirtió que el proyecto plantea la posibilidad de ampliar la jornada laboral. “La ley actual fija un máximo de ocho horas, pero con esta reforma podría extenderse a doce si hay acuerdo entre el empleador y el trabajador”, explicó.

En cuanto a las indemnizaciones, el texto prevé reemplazarlas por un fondo al que aportarían los propios empleados. “El trabajador pasaría a hacerse cargo de su propia indemnización, incluso si fuera despedido sin causa”, comentó.

Finalmente, la reforma contempla la opción de pagar salarios “en especie”, ya sea con alimentos, vivienda o en cualquier moneda. “El problema es que todo lo que se entregue como ropa de trabajo o comida se descontaría del salario. Además, el llamado ‘salario dinámico’ dependería de la productividad, algo muy difícil de medir de forma objetiva”, advirtió la politóloga.

De la Torre concluyó que estas medidas “se inscriben en una lógica neoliberal, similar a la que aplicaron Menem y Macri”, y consideró que “implican un retroceso en derechos laborales conquistados durante décadas”.